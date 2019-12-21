الجيش الليبي يتوعد مليشيات مصراتة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، الجمعة، 3 أيام مهلة نهائية لمليشيات مدينة مصراتة للانسحاب من مدينتي سرت وطرابلس.

وأوضح المسماري، خلال بيان مصور، استمرار استهداف مدينة مصراتة يوميا دون انقطاع وبشكل مكثف، إذا لم تسحب مصراتة مليشياتها من طرابلس وسرت خلال 3 أيام، بحد أقصى تنتهي مدتها الساعة 12 مساء يوم الأحد المقبل.

وأكد البيان أنه في حال ما تمت تلك الانسحابات فإن سلاح الجو الليبي الذي رفع قدراته عددا ونوعا في شرق وغرب وجنوب البلاد يعلن ومن باب قوة أنه لن يتم استهداف المنسحبين من طرابلس وسرت إلى مصراتة لمدة 3 أيام فقط لا أكثر، مع الاحتفاظ بحق استهداف أي معدات جديدة يتم نقلها لمصراتة وتخزينها فيها.

وأشار المسماري إلى أن المحاولات اليائسة التي يقوم بها فايز السراج، المغلوب على أمره، في اللحظات الأخيرة المتمثلة في طلبه هذه الليلة رسميا وعلنيا من تركيا تقديم الدعم اللوجستي والفني العسكري، ما هي إلا محاولة تعلق الغريق بالقشة.

ونوه المسماري بأن القوات المسلحة العربية الليبية قامت بتأجيل عمليات جوية لتدمير أهداف عدة في مدينة مصراتة لأكثر من مرة، ووجهت تحذيرات متتالية دون استجابة حتى الآن.