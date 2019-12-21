بعد التعديلات.. فولفو "بولستر 2" أقوى سيارة كهربائية بالعالم

أعلنت شركة فولفو السويدية المصنعة للسيارات توفيرها ميزة جديدة لطرازها الكهربائي المميز، بولستر 2، أضافت لإمكانياته المتعدد إمكانيات أخرى جديدة تجعله الأقوى في العالم.

ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، لم يسبق أن اهتم ملاك السيارات الكهربائية باقتناء مقطورة لسحب مركبات ملحقة، مثل الدراجات النارية والهوائية أو القوارب.





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وأعلنت شركة فولفو جاهزية طراز بولستر 2 لسحب مقطورة جديدة صنعتها الشركة السويدية خصيصا لذلك.

وأثناء اختبار بولستر 2 على سحب المقطورة، اتضحت القدرة على سحبها وما عليها لأوزان تصل لـ3300 رطل، وهو ما جعله أقوى سيارة كهربائية في العالم.





وأكدت شركة فولفو على هذه القدرة المميزة، وتفوقها على الموديلات المنافسة لبولستر 2، بأن قامت باختبار سيارات أخرى مثل طراز تسلا موديل 3 الكهربائي الشهير، ووجدت أنه أكثر سيارة كهربائية سيدان نجحت في سحب أوزان بعد طراز بولستر 2، ولكن بحد 2000 رطل فقط متخلفة عن طراز بولستر بأكثر من 1000 رطل.

جدير بالذكر أن طراز فولفو بولستر 2 سيطرح للبيع بداية من عام 2020 المقبل، بمحرك قادر على السير لمسافة تصل لـ275 كحد أقصى لشحن بطارياته، وستبدأ تكلفته من 45,000 ألف دولار.