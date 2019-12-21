8 أفكار غير تقليدية للحصول على وقت ممتع في العلاقة الزوجية

قضاء وقت خاص مع زوجك أمر مهم لكليكما، خاصة عندما تزداد المسؤوليات والضغوط، وتصبح الحياة سريعة وصاخبة، ربما يصبح الحصول على وقت خاص صعباً أحياناً، ولكنه ضروري.



والحصول على وقت خاص مع زوجك ليس ضرورياً في حد ذاته فقط، وإنما تجديد أفكار قضاء هذا الوقت حتى تجددي المتعة، ولا يصبح هناك مجال للملل. وفيما يلي 8 أفكار غير تقليدية لقضاء وقت خاص مع زوجك..

1- ممارسة الرياضة معاً

سواء التمشية يومياً، أو ركوب الدراجات، أو الذهاب معاً إلى صالة الألعاب الرياضية، يمكنكما قضاء وقت ممتع معاً يومياً أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

2- الإفطار أو الغداء معاً

يمكنكما الخروج من البيت ساعة مبكراً، والذهاب لتناول الفطور معاً قبل التوجّه إلى العمل، أو تناول الغداء في استراحة الغداء في منتصف اليوم، هذه الفكرة مثالية، حيث يكون الأطفال في المدرسة في هذا الوقت.

3- زيارة متحف أو معرض فني

إن كنتما تملكان الشغف بالفنون أو التاريخ، يمكنكما الاستمتاع معاً بزيارة متحف محلي، أو معرض فني، ستقضيان وقتاً ممتعاً، وتتبادلان الآراء.

4- مشروع مشترك

يمكنكما البحث عن فكرة جديدة، وعمل مشروع تجاري معاً، سيتيح لكما هذا المشروع وقتاً مشتركاً، كما قد يكون مصدراً إضافياً لدخل الأسرة، ما يضاعف الفائدة والسعادة.

5- نزهة في الحديقة

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ريما تكون فكرة بسيطة، ولكنها فعّالة جداً، حيث إن التوجّه إلى حديقة قريبة من المنزل لا يحتاج إلى مجهود كبير، ولن يرهق الميزانية، كما أنها فكرة تتسع لوجود الأطفال، حيث يمكن مراقبتهم من بعيد وهم يلعبون، بينما تحصلين أنتِ وزوجك على وقت لطيف معاً.

6- الصلاة معاً

الذهاب إلى دور العبادة معاً أمر ممتع، ويضفي السكينة على علاقتكما.

7- نزهة في السيارة

قد تكون نزهة السيارة اختيار مثالي إن كان أطفالك ينامون فيها، حيث يمكنكما الحصول على وقت خاص بعد الانطلاق بدقائق، عندما ينام الأطفال في المقعد الخلفي.

8- يوم عطلة معاً

استأجري جليسة أطفال ليوم واحد، أو اطلبي من أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء رعاية الأطفال ليوم واحد، واذهبي مع زوجك في عطلة خاصة لمدة يوم.

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