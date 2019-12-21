خبير علاقات زوجية يكشف عن أهم مسببات المشاكل ويقدم النصائح النموذجية لحياة مشتركة أفضل

عادة ما يتخلل الحياة الزوجية بعض الاختلافات الفكرية والسلوكية بين طرفي العلاقة وهذا أمر طبيعي، لكن المشكلة قد تكون على حافة الخطر حين تصير الاختلافات ناتجة عن سلوكيات سيئة، وبحسب الدكتور مدحت عبد الهادي خبير العلاقات الزوجية هناك تصرفات يمقتها الطرفان ويجب التعرف عليها وهي:

التقليل من شأنه أمام الآخرين

تجرح الزوجة مشاعر وكرامة زوجها عندما تقلل من شأنه أمام الآخرين وخاصة الغرباء، حتى لو كان ذلك على محمل الهزار فقط. فالزوج يريد من زوجته أن تحترمه وتقدره وترفع من شأنه وتذكر محاسنه أمام الآخرين، بدلاً من تسليط الضوء على تصرفاته الخاطئة ما يجرح كرامته ويسبب شعوره بالإحراج أمام الآخرين.



السخرية من جهوده أو التعديل على ما يقوم به

يشعر الرجال دائًماً بالفخر عند إنجازهم، لأي شيء مطلوب منهم، ويرغبون أيضاً في الاستماع إلى عبارات التشجيع والثناء من زوجاتهم على ما قاموا به، وعلى عكس ذلك، فإذا سخرتِ من جهود زوجك أو انتقصتِ منها أو لم تشعريه بالثقة الكاملة في أنه يستطيع تنفيذ ما تطلبينه منه، سيشعر بالمهانة والانتقاص من كرامته وأنه زوج غير مسئول، وسيتسبب ذلك في جرح مشاعره بدرجة كبيرة.

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إطلاع الآخرين على خصوصياتكما

بينما يفضل الرجال الصمت في التحدث مع الغير عن أي أمور تخص علاقتهم الزوجية، يلجأ كثير من النساء إلى إشراك أمهاتهن أو أصدقائهن في مشكلاتهن مع أزواجهن أو التحدث عن وضعه المالي بما يحرج الزوج أمامهن. ويعتبر هذا التصرف محرجاً للزوج بشكلٍ كبيرٍ ويشعر معه بالتقليل من شأنه، فاحذري إشراك الآخرين في معرفة شؤون حياتكِ أو علاقتكِ مع زوجك، حتى لا يسبب ذلك خلق المشكلات بينكما نتيجة تدخل الآخرين في حياتكما بصورة كبيرة.

وإعلمي أنّ زوجك يستمد الطاقة الإيجابية منك لذا لا تبالغي في التذمر لأنك بذلك ستجعلينه يتفادى الجلوس معك.



الغيرة العمياء

عندما يزداد الأمر على حده لن تبقى الأمور على حالها؛ إذ سيشعر زوجك بعدم ثقتك به وتجاهلك لكل الأمور التي يقوم بها لإرضائك وإسعادك، فلا تبالغي في غيرتك على زوجك وحصني ثقتك بنفسك وبزوجك من أجل علاقة زوجية سعيدة ومتينة.



الاستقلالية المطلقة

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الاستقلالية غير المحدودة من الأشياء التي يكرهها الرجل بزوجته، فالرجل بطبعه يحب الاهتمام بزوجته وبعائلته كما أن الشعور بالمسؤولية تجاهك يعزز من ثقته بنفسه وبمكانته كرب عائلة.



الحساسية المفرطة

يعلم الرجل أنّ المرأة كائن حساس جداً وهذا ما يميزها عنه، ولكن يكره الرجل الحساسية المفرطة والبكاء على أتفه الأشياء فهي تزعجه حتى ولو لم يعبّر لك عن ذلك.



التّذمّر الدائم

إعلمي أنّ زوجك يستمد الطاقة الإيجابية منك لذا لا تبالغي في التذمر لأنك بذلك ستجعلينه يتفادى الجلوس معك.

انتظارك لوقت طويل

من أكثر الأشياء التي يكرهها زوجك وبالتأكيد أنّه قد عبّر لك عنها في وقت سابق هي انتظارك لوقت طويل حتى تجهزي وتتمكيجي قبيْل خروجكما معاً، عليك أن تعلمي أن الرجل يحبّ المرأة الطبيعية التي لا تكثر من وضع المكياج لأنه يحبكّ كما أنت.



عدم تقبّل مزاحه

لا يحب الرجل المرأة الجدية جدّاً، فهو يحب المزاح من حين لآخر لتلطيف الأجواء بينكما؛ لذا إن كنت عزيزتي من النوع الجدّي حاولي التخفيف من ذلك من أجل إبقاء العلاقة بينك وبين زوجك شيّقة وغير مملّة.

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