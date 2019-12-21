تغيرات ومشاكل في بول طفلي... لماذا؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 ديسمبر 2019 10:42 صباحاً - مشاكل البول من الحالات الشائعة في سن الطفولة سواء كانت في صورة احتباس البول أو قلة كمية البول، أو بالعكس زيادته أو صعوبة وألم عند التبول أو تغييرات في لون البول أو رائحته... عن هذه المشكلة معنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال. مشاكل البول عند الأطفال أولى المشاكل تتمثل في احتباس البول وقلته: الطفل حديث الولادة قد لا يتبول في اليوم الأول، وقد يبدأ في التبول بعد 36 ساعة من الولادة، وإذا تأخر البول عن 48 ساعة يجب استشارة الطبيب لاحتمال وجود موانع في المثانة وقناة مجرى البول أو في الكليتين.

ويعد الإهمال في إعطاء السوائل للطفل في الأيام الأولى قبل نزول اللبن من الثدي من أسباب قلة كمية البول، وتأخر تبول الطفل. واحتباس البول في السنين الأولى من العمر ينتج غالباً من التهاب حاد بالمثانة أو قناة مجرى البول، أو وجود حصوة في المثانة أو هبوط حاد في الكلى.

أما نقص كمية البول فتنتج إما عن التهابات المسالك البولية أو من نقص كمية السوائل التي تصل إلى الكلى نتيجة قيء أو عدم شرب الماء، وبالذات في أشهر الصيف.

وهناك بعض الأدوية تقلل من كمية البول؛ لتأثيرها على عضلات المثانة مثل مضادات الحساسية ومشتقات الإتروبين. ولا قلق من زيادة كمية البول؛ فالأطفال عامة يتبولون كثيراً في السنين الأولى، ومن الحالات المرضية التي تسبب زيادة البول مرض السكر وبعض أمراض الكلى.

أسباب صعوبة وألم البول: التهاب المثانة وقناة مجرى البول، زيادة نسبة الأملاح في المسالك البولية، وهنا يجب الإكثار من شرب الماء ومنع بعض المواد الغذائية مثل: السبانخ والبامية والمانجو والفراولة والجوافة. Advertisements مع عدم الإفراط في البرتقال والليمون؛ إذ إن ما تحتويه هذه الموالح من فيتامين «ج» يساعد على ترسيب الأوكسالات.

التهاب في فتحة البول من أثر النشادر الذي يتكون في البول عند ترك الحفاضات مبتلة لفترة طويلة. أسباب تغير لون البول: تغير لون البول للأحمر: يأتي من تناول البنجر أو بعض الأدوية، الحساسية من الفول وتفتت كرات الدم الحمراء في الجسم ونزولها في البول.

وأحياناً يكون السبب: وجود دم في البول لالتهاب الكلى وحوض الكلى والمسالك البولية، أو لحصوة في المسالك البولية، أو سيولة في الدم نتيجة أمراض الدم.

يتغير لون البول بسبب بلهارسيا المسالك البولية، كما تظهر نقط حمراء برتقالية مع البول في الكوافيل والحفاضات في الأيام والشهور الأولى من العمر؛ نتيجة تفاعل أملاح اليورات مع الهواء، وهي ظاهرة طبيعية. بول أصفر غامق: بسبب تناول فيتامين «ب» مركب، أو تركيز البول بسبب عدم شرب الماء، أو نتيجة ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

بول بني غامق: يأتي بسبب التهاب كبدي وبائي؛ أي مرض الصفراء، أو نتيجة لالتهاب الكلى.

التغيرات في رائحة البول، فقد تكون بسبب تولد مادة النشادر، وهي ظاهرة طبيعية، أو بسبب تناول بعض الأدوية التي تفرز في البول أو بسبب التهابات ميكروبية بالمثانة

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