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شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب يساعدك على التخلص من الدهون في البطن! والان مع التفاصيل
السبت 21 ديسمبر 2019
هذا المشروب له فعالة كبيرة لحرق الدهون في الجسم وأيضاً يساعد في فقدان الدهون في منطقة البطن في وقت قياسي, عندما يقترن مع اتباع نظام غذائي متوازن، فهو يحفز الجسم على إحراق الدهون المتراكمة في الجسم ، وليس له آثار جانبية,بصرف النظر عن تناوله بانتظام.
كما يجب عليك خفض تناول الحلويات والوجبات الخفيفة، والأطعمة الدهنية لمدة 4 أيام, بدلا من ذلك، يجب عليك الحد من تناول طعامك على الفواكه والخضروات فقط لأنها تحتوي على كميات كبيرة من المياه,و تشمل أكثر فائدة لصحة جسمك ، فإنك لن تضطر إلى التعامل مع الانتفاخ أو الإمساك مع هذا المشروب .
المكونات:
ملعقة من جذر الزنجبيل
ثمانية أكواب من الماء
شرائح خيار
شرائح الليمون
12 أوراق النعناع
طريقة الإستخدام :
تخلط جميع المكونات في وعاء ونتركهم ليلة كاملة ,في صباح اليوم التالي ,يتم شرب كوب من هذا المشروب على الريق .
هذا المزيج يساعد في تنظيف الجسم من السوائل والسموم الزائدة ,بحيث يجب أن تكون على استعداد للذهاب إلى المرحاض في كثير من الأحيان أثناء فترة العلاج ,أيضاً لا داعي للقلق حول الجفاف لأن هذا الشراب سوف يجعل جسمك رطب ,بالإضافة إلى ذلك فإن بشرتك سوف تتحسن إلى حد كبير .
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