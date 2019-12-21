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شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: تناول الطعام والإجهاد مرتبطان بخطر الاكتئاب والقلق والان مع التفاصيل
السبت 21 ديسمبر 2019
إنّ الإفراط المزمن في تناول الطعام والإجهاد مرتبطان بخطر الاكتئاب والقلق، بحسب نتائج دراسة نشرت في المجلة العلمية Neuropharmacology.
أجرى الباحثون من جامعة "يال" الأميركية دراستهم على مجموعة من الفئران لمعرفة تأثير الغذاء على السلوك. وقد توصلوا إلى أنّ الأطعمة التي تحتوي على الدهون تؤثر في سلوك الفئران.
فبعد مرور أربعة أشهر عن اتباع هذا النظام الغذائي، يتأثر مسار mTORC الذي يتداخل في كلّ من التمثيل الغذائي والـ plasticité synaptique، فيؤدي بالفئران إلى الاكتئاب والقلق. من هذا المنطلق يشير الباحثون أنّ النظام الغذائي الغني بالدهون يؤدي إلى الاكتئاب والأمراض المزمنة كالنوع الثاني من السكري. ويضيفون أنّ الحلّ للاكتئاب لدى الفئران التي تفرط في تناول المأكولات الغنية بالدهون هو الكيتامين أو ما يعرف بالـ Special K، لأنها تنشط مسار mTORC الذي ينظم تصنيع البروتينات المشاركة في تأسيس اتصالات متشابكة في المخ، كانت تضررت جراء التوتر والاكتئاب.
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