الخميرة هى الكنز الثمين في البيت.. ما هي استخداماتها؟

السبت 21 ديسمبر 2019

لا يكاد يخلو بيت من بيوتنا العربية من وجود الخميرة به سواء كانت الخميرة الحبيبات أو الفورية كما نطلق عليها ،ونستخدمها عادة لتخمير العجين ، الا ان للخميرة العديد من الفوائد الصحية والجمالية الأخرى فهي تعتبر أعظم اكتشاف غذائي على مر العصور لفوائدها المتعددة التي نذكر منها:



- عمل الخميرة على تقوية الجهاز المناعي بجسم الانسان

- تحتوي على نسبة عالية من الحديد الذي يعالج الانيميا وفقر الدم

- تعتبر الخميرة منجماً طبيعياً للكثير من المعادن بالجسم كما انها تحتوي على البروتين والأحماض الامينية

- تعمل الخميرة على خفض نسبة الكوليسترول بالدم ، وتحمي من الاصابة بأمراض القلب وتخفف من التهاب الأعصاب وتعالج آلامها الشديدة

- تعمل على تخليص الأمعاء من البكتريا الضارة وتحمي من التهابها

- تقاوم الاحساس بالتعب والاجهاد وتمد الجسم بالحيوية والنشاط

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- تعمل على تحسين الحالة المزاجية وتهدىء الاعصاب وتساعد على الاسترخاء والنوم

- تعالج من النقرس وتحتوي على نسبة من الفسفور التي يجعل الجسم يمتص الكالسيوم الذي يحمي العظام ويقي من هشاشتها

- كما يمكن استخدام الخميرة العادية او تناولها على شكل أقراص

- تساعد الخميرة ايضا في التخلص من حب الشباب وازالة الرؤوس السوداء من الوجه وتنقية البشرة وتفتيحها

- ماسك الخميرة لازالة حب الشباب:

نقوم بخلط ملعقة من الخميرة مع ملعقة من العسل وملعقة من زيت الزيتون ونقلبهم جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة وتوضع على الوجه لمدة نصف ساعة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر وتكرر الوصفة مرتين بالاسبوع

- ماسك الخميرة لتنقية البشرة وتفتيحها:

نقوم باضافة ملعقة من العسل الى ملعقة من الخميرة ونضيف عليهم الزبادي وملعقة من اللبن البودرة وتقلب الخليط حتى يصبح كريمي الشكل ونضعه على الوجه لمدة نصف ساعة ، ثم نغسله بالماء الفاتر.