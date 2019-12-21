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شكرا لقرائتكم خبر عن خلطة هندية فعالة وبسيطة لإزالة الشعر فوق الشفاه والان مع التفاصيل
السبت 21 ديسمبر 2019
ينتج نمو الشعر في الوجه عن عدة أسباب، كالخلل الهرموني أو الجينات الوراثية، ولكن طريقة التخلّص منه سهلة بواسطة خلطة هندية سهلة التحضير.
لتحضير الخلطة نحتاج:
نصف كوب من طحين الحمص، نصف كوب من الحليب، ملعقة من بهار الكركم وملعقة من لبن الزبادي. مكونات بسيطة في متناول اليد ولكن مفعولها قوي على إزالة شعر الوجه، وتحديداً الشعر فوق الشفاه.
كل ما عليكِ فعله هو خلط المكوّنات مع بعضها البعض كي تحصلي على مزيج متماسك، ثم ضعي السائل فوق الشفاه أو على وجهكِ حيث ترغبين بالتخلّص من الشعر الزائد، ودعيه يجّف لمدة 25 دقيقة.
لإزالته، قومي بفرك المسحوق عن وجهكِ بواسطة كف اليد وعكس إتجاه الشعر، ثم إغسلي وجهكِ بالماء الفاتر وستلاحظين الفرق. طبّقي هذه الطريقة 3 أو 4 مرات في الأسبوع لنتيجة مدهشة!
قد تشعرين بلسعة خفيفة عند إزالة المسحوق، لا تقلقي فهذا يعني أن الخلطة تعمل بفعالية على البشرة، ويمكنكِ تهدئة هيجان البشرة بماء الورد.
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