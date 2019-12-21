وصفة سحرية تقضي على كل الالتهابات البولية

السبت 21 ديسمبر 2019

الأشخاص الذين يعانون من الالتهابات البولية يشكون من الألم ومن تكرر هذه الالتهابات بشكل مستمر. الضغط، الألم والحاجة الملحة للتبول هي بعض هذه الأعراض. ولكن هناك عدة مضادات حيوية طبيعية لها تأثير إيجابي وتساعد كثيراً في التخلص من التهابات المثانة.



بحسب الإحصاءات، تصاب امرأة من أصل خمسة كل سنة بعدوى والتهاب في المثانة. ويسببها بشكل عام بكتيريا Escherichia coli. غالباً ما تختفي العدوى من تلقاء نفسها، ولكن إذا هناك أعراض لالتهاب المثانة cystite, فننصحكم باستشارة طبيب.

ما هي أعراض التهاب المثانة cystite ؟ الذهاب إلى الحمام كل 10 دقائق، الدم في البول والوخز المؤلم عند التبول.

إذا لم تكونوا تريدون استعمال أدوية طبية، ننصحكم بأن تجربوا وصفة طبيعية. هذا المضاد الحيوي الطبيعي الذي سنعرفكم عليه يقضي على هذا المرض المزعج.

وصفة المضاد الحيوي الطبيعي :

. بقدونس - 250 غرام

. قشور الليمون الحامض - 250 غ

. عسل - 250 غ

. زيت زيتون - 20 ملل

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طريقة التحضير :

أولاً، افرموا البقدونس وضعوه في الخلاط ( Blender ). أضيفوا قشر الليمون، زيت الزيتون والعسل. اخفقوا المزيج حتى يذوب ويصبح متجانساً. ضعوا المزيج في البراد.

طريقة الاستعمال :

يجب أن تأخذوا ملعقة كبيرة من هذا العلاج كل صباح.

ملاحظة :

تأكدوا من أن العسل من نتاج عضوي وأن الليمون الحامض من دون مبيدات. حتى لو اشتريت الليمون من السوبرماركت، وهذا يعني أن مواصفاته متدنية، فهناك طريقة لتنظيفه من السموم والمبيدات.

يكفي أن تضعوا الحامض في الماء بعد تذويب بيكاربونات الصودا فيها. أخيراً وخصوصاً، لا تنسوا أن تغسلوا البقدونس جيداً قبل أن تبدأوا بتحضير الوصفة.

نصيحة :

يجب أن تتفادوا تناول الشوكولا أو الكافيين لأنهما يمكن أن ينشطا البكتيريا لكي تغزو المجاري البولية بشكل أسرع.