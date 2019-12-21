تعرف على أفضل طريقة لتطبيق مزيل رائحة العرق!

السبت 21 ديسمبر 2019

الرجال والنساء يهتمون بإطلالتهم، فيضيفون القليل من الاكسسوارات أو لمسة من المكياج لجاذبية وجمال اكثر، لكنهم ينسون أن الأهم من ذلك هو النظافة الشخصية، فهي ليست اكسسوار فقط بل هي الجوهر الأساسي لاكتمال الإطلالة و تألّق الفرد بين الجميع.



لذلك، من الضروري جدّاً ان يحافظ الانسان على النظافة الشخصية لحماية نفسه من الأمراض، فنراه يفتّش عن الكثير من الوسائل التي تحافظ على رائحة الجسم بشكل لطيف وتحميه من ضرر الإفرازات اليومية والطبيعية.

وتكثر على وسائل الإعلام، اعلانات مزيل رائحة العرق والعطور التي تضمن الرائحة الجيدة والتي تعطيك ثقة بنفسك اكثر بين افراد مجمتعك. ولكن كيف يتم تطبيق مزيل رائحة العرق؟

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علمياً، يفسّر احد الأطباء ان الفرق كبير بين مزيل الروائح و مضادّ التعرّق. فمضادّات التعرّق او الـAntiperspirants تحمي الرجل من التعرّق ومن الرائحة الكريهة؛ اما مزيل الروائح او الـDeodorants يعمل فقط على التعطير.

لذلك من الضروري ان يختار كلّ رجل النوع المناسب له ولحالته الصحية، فإذا كان يواجه مشكلة التعرّق عليه ان يختار مضادّ التعرّق الأنسب له.

وفيما يخصّ عملية التطبيق، ان عملية الرشّ العشوائية قد لا تكون كافية، على الرّجل، ان يتمهّل في وضع المضادّ في منطقة تحت الإبطين حتى تتشبّع المنطقة بهذه المضادّات.

وينصح بتطبيق هذه المضادّات قبل النوم لأن الجسم في هذا الوقت لا يفرز الكثير من العرق، فيتشبّع الجسم اكثر بالرائحة الطيبة وتخفّ الإفرازات في النهار التالي.