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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تأثير ممارسة الرياضة أثناء نزلة البرد! والان مع التفاصيل
السبت 21 ديسمبر 2019
حذر البروفيسور الألماني روديغر رير من أن ممارسة الرياضة أثناء نزلة البرد ترفع خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب.
وأوضح أستاذ الطب الرياضي أن هذا الخطر يهدد القلب بصفة خاصة إذا كانت نزلة البرد مصحوبة بالتهاب في الحلق وسعال وحمى، مشدداً على ضرورة أخذ قسط من الراحة والتوقف عن ممارسة الرياضة لمدة أسبوع على الأقل أو حتى زوال الأعراض تماماً.
وبعد ذلك، يمكن للمريض العودة لممارسة الرياضة بشكل خفيف في البداية.
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