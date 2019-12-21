مشروبات طبيعية لمعالجة حرقة البول.. تعرف عليها!

السبت 21 ديسمبر 2019

إن كنت تعاني من حرقة في البول، إليك وصفات طبيعية لمعالجتها وينصح دائماً باستشارة طبيب وخاصة اذا كانت لديك عوارض أخرى غير حرقة في البول.



1- شرب الماء: حاولي شرب ما لا يقل عن 8 أكواب يومياً.

2- شراب عسل النحل: إشربي كوب من الماء به ملعقة من العسل الطبيعي يومياً.

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3- خليط العسل بالحبة السوداء: يضاف ربع كيلو مسحوق الحبة السوداء إلى كيلو عسل ويخلط جيدآ، ويتم تناول ملعقة كبيرة منه بعد كل وجبة.

4- مشروب مغلي الكرفس: يتم غلي ملعقة من البذور لكل كوب من ماء على نار هادئة لفترة قصيرة ثم يصفى ويترك فترة ليبرد ثم يشرب.

5- رجيم الكرفس واللفت للتخلص من البطن والارداف

6- عصير ورق الكرنب: قوم بتقطيع أوراق الكرنب بعد غسلها ثم ضعيها في الخلاط مع قليل من الماء ثم صفيها واشربي منها ويمكن إضافة قليل من الملح والبهارات حسب الرغبة.