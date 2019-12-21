تعرف على طرق زيادة الطاقة في فصل الشتاء

السبت 21 ديسمبر 2019

المعروف أن خلال فصل الشتاء يشعر العديد منّا بالكسل والخمول لذا تحتاجون إلى معرفة العديد من الطرق التي تمنح لاجسامكم الطاقة الكافية للتغلب على البرد والتي تساعدكم على الشعور بالنشاط والحيوية.



فالعديد من الاطعمة الدسمة والمشروبات الغنية بالسعرات الحرارية لها تأثير سلبي على وزنكم ولا تكتشفون ذلك إلا بعد إنتهاء فصل الشتاء، خاصة وإن العديد منكم لا يمارسون الرياضة. فإليكم الطرق والاطعمة المهمة التي تساعدكم على كسب الطاقة الازمة والشعور بالنشاط والحيوية خلال فصل الشتاء.

طرق زيادة الطاقة في فصل الشتاء

1- تناول البندق الذي يحتوي على العديد من الفوائد الصحية لجسمكم، فيؤمن لكم الطاقة الازمة ويساعدكم على خسارة الوزن الزائد. ولكن يجب ان يكون ذلك بكمية محددة ايضاً لأنّ البندق غني بالسعرات الحرارية، فتناول حفنة منه كافٍ للشعور بالطاقة.

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2- يجب عليكم الحصول على ساعات من النوم الكافية والهادئة اثناء الليل تصل إلى ٧ - ٨ ساعات يومياً، فالنوم يساعد الجسم على إمتصاص الطاقة، فيساعدكم على الحصول على الراحة والنشاط خلال النهار. بينما السهر لساعات طويلة يشعركم بالتعب والارهاق والخمول فيؤدي إلى خلل في جهاز المناعة وتصبح إصابتكم بالامراض أسرع.

3- تناول الفستق باستمرار يحتوي على مجموعة من الفيتامينات المفيدة للصحة كالمنجنيز والنحاس فهو يعتبر مصدراً مهماً من الفوسفور والحديد ما يساعد أجهزة الجسم على القيام بعملها كما ينبغي فتحصلون على الطاقة الازمة خلال فصل الشتاء.

4- إن القلق والتوتر هما من الاسباب التي تؤدي بالخلل الهرموني، فزيادة الوزن والبرد القارص يصيبان الغدة الدرقية، لتحسين هذه الحالة عليكم تناول فيتامين ج، حمض البانتوثينك، الليكوريس فتشعرون بالنشاط خلال فصل الشتاء.

5- تناول الموز الغني بمضادات الأكسدة، يعمل على الوقاية من العديد من الأمراض كالسرطان، أمراض القلب والشرايين، كما يحمي من الإصابة بقرحة المعدة والإسهال المزمن ويمنحكم الطاقة في الشتاء.