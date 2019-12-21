كيف تزول تشققات الحمل؟

السبت 21 ديسمبر 2019

من الطبيعي أن تظهر التشقّقات على بطنك ومناطق أخرى من جسمك خصوصًا مع زيادة وزنك وكبر حجم بطنك، قد يكون هذا الأمر مزعجًا نوعًا ما بالنسبة لك.فهل توجد بعض الطرق التي يمكنك الإعتماد عليها من أجل الحدّ من هذه التشققات أو جعلها تختفي تمامًا؟



تعتبر الكريمات المصنوعة من زبدة الكاكاو من أفضل الكريمات التي يمكنك استخدامها من أجل الحدّ من ظهور التشقّقات خلال الحمل.

فهي تحتوي على الكاكاو والفيتامين E والكولاجين والإيلاستين، وزبدة الشيا التي لا تؤثر في أي شكل من الأشكال على صحتك أو صحة الجنين. يمكنك دهن هذا الكريم على مناطق التشقّقات يوميًا خلال فترة الصباح والمساء. لكن في حين يمكن أن تجد بعض النساء نتيجة عند استخدامهن لهذا الكريم، قد لا ينفع بعضهن الآخر. فهذا الأمر يعتمد على طبيعة الجسم.

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تزيد المرأة خلال فترة الحمل نحو 19 كيلوغرامًا، الأمر الذي يسبّب ظهور التشقّقات في منطقة البطن والصدر، كما قد تظهر هذه التشقّقات على الفخذين والأرداف والذراعين.

تكون هذه التشقّقات في البداية حمراء اللون لتتغيّر وتصبح رمادية اللون بعد مرور بضعة أشهر. يجب عليك أن تنتبهي جيدًّا إلى الأطعمة التي تتناولينها خلال فترة الحمل كي لا تكسبي وزناً زائداً وتبقي ضمن الوزن الطبيعي. فكلّما زاد وزنك كلّما زادت نسبة ظهور هذه التشقّقات على جسمك.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن أكثر من 90% من النساء يعانين من التشقّقات التي تظهر خلال الفصل الثالث أي مع بداية الشهر السادس من الحمل. كما تزيد نسبة معاناتك من التشقّقات في حال كانت والدتك تعاني منها إذ إن العامل الوراثي يلعب دورًا كبيرًا.

يذكر أنه لا توجد أي طريقة من أجل الوقاية من هذه المشكلة لكن يمكنك الحدّ منها من خلال التأكد من استخدام الكريمات التي تبقي بشرتك رطبة وغير جافة.