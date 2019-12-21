لحاف جديد ينهي معركة سرقة الغطاء أثناء النوم

السبت 21 ديسمبر 2019

الشجار على انتزاع اللحاف والحصول على الجزء الأكبر منه أثناء النوم ليلاً في فصل الشتاء، معركة شبه يومية بين الأزواج والأشقاء، لكن ربما تنتهي هذه المشكلة مع ظهور "غطاء السرير التقني الجديد".



وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، صممت شركة "سيمبا" البريطانية "لحافا لا متناهيا" يضمن توزيع الغطاء على النائمين بشكل متساوٍ بفضل نظام آلي مزوّد ببكرات في قاعدته.

وخلال التقلّب أثناء النوم يتحرَّك اللحاف لضمان توزيع الغطاء على النائمين بالتساوي بفضل البكرات وأنظمة الضغط في قاعدته.

وتعمل الأجزاء الحديدية الدوارة الآلية داخل قاعدة السرير على لف اللحاف تلقائياً، إضافة إلى ضغطه وتنظيفه بالبخار في وقت واحد.

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وتوصّلت الشركة المصنعة إلى هذه الفكرة بعد بحث كشف أنَّ "سرقة اللحاف" من أبرز الصراعات التي يمر بها الزوجان أثناء النوم.

وخلص هذا البحث إلى أن واحداً من كل 4 أشخاص يعاني من ليلة غير مريحة بسبب سرقة الشريك للحاف أثناء النوم ووصل الأمر ببعضهم إلى إنهاء العلاقة.

ووجدت الدراسة التي أجرتها "سيمبا" بمشاركة 2000 بالغ أنَّ سرقة اللحاف من أبرز المشكلات أثناء النوم ويليها الشخير والسرير أو غرفة النوم غير المرتبين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سيمبا"، ستيف ريد: "سرقة اللحاف من أبرز المشكلات بين الأزواج البريطانيين، واعتقدنا أنه من الجيّد استكشاف طريقة لوضع حد لهذه التوترات".