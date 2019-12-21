جاتوزو يضع شرطا وحيدا لمنح الجزائري غلام "قبلة الحياة" في نابولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضع جينارو جاتوزو، مدرب نابولي الإيطالي، شرطا وحيدا من أجل منح فرصة ثانية للنجم الجزائري فوزي غلام خلال النصف الثاني من الموسم الحالي.
واشترط المدرب الإيطالي المعروف بلقب"رينو" ظهور اللاعب بشكل جيد في الفترة المقبلة لصرف النظر عن فكرة التعاقد مع ظهير أيسر جديد.
وكانت تقارير صحفية إيطالية كشفت عن وجود اهتمام كبير من إدارة نادي الجنوب الإيطالي بالظهير الأيسر السويسري ريكاردو رودريجيز لاعب ميلان الإيطالي الذي عمل تحت قيادة جاتوزو، فضلا عن الظهير الأيسر اليوناني ليوناردو كوتريس نجم أولمبياكوس.
وسيحسم "البارتينوباي" موقفه النهائي بخصوص إمكانية التعاقد مع أحد اللاعبين، في أعقاب التقرير الذي سيقدمه مدرب الفريق بخصوص احتياجات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.
يذكر أن غلام بات جاهزا للمشاركة من جديد في المباريات بعد أن تعافى نهائيا من الإصابات العضلية التي منعته من التدرب مع الفريق خلال الفترة الماضية.
واكتفى الظهير الجزائري بالمشاركة في 5 مباريات في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بواقع وقت لعب في حدود 300 دقيقة، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.
ويعود آخر ظهور له ليوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تاريخ المواجهة أمام سبال ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.
ويسعى غلام لإعادة الاعتبار لنفسه بعد الانتقادات اللاذعة التي طالته في الفترة الأخيرة، والتي شككت في قدرته على استعادة المستوى الذي جعله في سنتي 2016 و2017 مطلوبا من قبل عدة أندية كبرى في أوروبا.
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