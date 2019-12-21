زوجان في مدينة جيكسون عاشا معًا 70 سنة وتوفيا بفارق 20 دقيقة في المستشفى

عاش زوجان في مدينة جيكسون بولاية ميشيغان الأمريكية 70 سنة وتوفيا في نفس اليوم بفارق 20 دقيقة فقط على سريرين متجاورين في المستشفى.

ويفيد موقع صحيفة The Sun، بأن ليز وفريدا أوستين تعرفا ببعضهما في المدرسة، وفي عام 1949 تزوجا. وكان ليز يخدم في القوات الجوية الأمريكية خلال أيام الحرب الكورية، ومن ثم في الشرطة بولاية ميشيغان. ومن هواياته العمل في البيت والحديقة وجمع كل ما يتعلق بالممثل الشهير جون وين. أما الزوجة فكانت تعمل خلال سنوات طويلة مديرة في شركة برايل للتنظيف الجاف وكانت تجمع كتب الطبخ.

وتقول ابنتهما ساندين، إن والديها كانا يحبان قضاء إجازتهما على الساحل والصعود إلى منارات إرشاد السفن في ولاية ميشيغان.وقد احتفل الزوجان بالذكرى السبعين لزفافهما في شهر نوفمبر الماضي، وتشير حفيدتهما ليا سميث، إلى أنهما كانا دائما معا، ولم يتشاجرا إلا مرة واحدة، عندما قرر ليز الانضمام للخدمة العسكرية في فترة الحرب الكورية، دون أن يخبرها.

ويقول ابنهما مايكل، لقد نقل والداي وهما بعمر 90 سنة، إلى المستشفى يوم 6 ديسمبر الجاري وفي اليوم التالي توفيا بفارق 20 دقيقة فقط. ويضيف "حتى وفاتهما كانت رومانسية" وجرت مراسم الدفن في ولاية ميشيغان يوم 17 ديسمبر 2019. تاركين ولدين وأربعة أحفاد وثمانية أبناء أحفاد.

Advertisements

قد يهمك أيضًا: