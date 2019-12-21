دونالد ترامب يؤكد لبرلمانية ديمقراطية صوتت لعزله أن زوجها ربما في الجحيم

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا واسعا، إذ رجح لنائبة ديمقراطية صوتت لصالح عزله الأربعاء أن يكون مثوى زوجها الراحل تحت الأرض، لا في السماء.

وأعرب ترامب في كلمة ألقاها الليلة الماضية في ميشيغان أمام حشد من مؤيديه عقب تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح عزله، عن خيبة أمله إزاء تصويت النائبة ديبي دينغل ضده، على الرغم من المراسم التذكارية "من الدرجة الأولى" التي أقامها لزوجها الراحل، المشرع الديمقراطي المخضرم جون دينغل الذي توفي في شباط/فبراير الماضي عن عمر ناهز 93 عاما.

وذكر ترامب أن النائبة دينغل اتصلت به في شباط/فبراير وأعربت عن امتنانها على المراسم المقامة لزوجها، وهو من قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية.ونقل ترامب عن ديبي دينغل قولها في تلك المكالمة إن زوجها الراحل "ينظر من الأعلى"...! وتابع ترامب: "لكن ربما ينظر من الأسفل... لا أعرف!".

وسرعان ما حاول الرئيس التخفيف من حدة نبرته قائلا: "دعونا نرجح أنه ينظر من الأعلى"، لكن ذلك لم يساعده في تفادي موجة الانتقادات الجديدة من قبل معارضيه.وأعربت دينغل عن استيائها إزاء تصريحات ترامب، مشددة على أن زوجها استحق كل المراسم التي أقيمت له، وأشارت إلى أن الرئيس أهانها "بقدر لا يستطيع تصوره".ونفت مهاتفتها ترامب، مشددة على أن الأخير هو من اتصل بها.

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