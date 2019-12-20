كتاب "ثقافة التسامح" رسالة التعايش الإماراتي إلى العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قامت القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية ببرشلونة بتنظيم حفل تقديم كتاب: "ثقافة التسامح"، وسيتم توزيع نسخ من الكتاب على مختلف المكتبات المحلية والوطنية للتعريف بالتنوع الديني داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والتجربة التاريخية الفنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التعايش بين مختلف الديانات. وقام سعادة قنصل دولة الإمارات العربية المتحدة محمد عبدالله الشامسي بتخصيص ديباجة للكتاب الذي تمت ترجمته بإسبانيا وطباعته بالإمارات العربية المتحدة. ويعد كتاب "ثقافة التسامح"، بقلم القس أندرو تومسون، ومن إنتاج ونشر موتيڤيت ميديا جروب، خلاصة تجربة عدد من الأشخاص من 10 أديان مختلفة، يتعايشون بسلام في ربوع دولة الإمارات؛ حيث يتحدث كل شخص بإيجاز عن انتقاله للعيش والعمل في الدولة في بدايات ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ما يُغني الكتاب بمجموعة من القصص الرائعة.

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