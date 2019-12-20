شاب مصري يهتك عرض فتاة بعد فشله في سرقتها لعدم وجود أموال معها

واقعة مأساوية، سطرت سجلات الجرائم الجنائية، تفاصيلها رغم أن الواقعة لم تكن جديدة بل تكررت على يد شياطين الأنس، وكشف قرار الإحالة الصادر عن نيابة القاهرة الجديدة التفاصيل الكاملة لقيام عامل بـ خطف فتاة وهتك عرضها.

تفاصيل الواقعة، سطرها المتهم العشريني «محمد.أ» الذي اتخذ من طريق الشيطان مرآبا له، واستطاع أن ينسج من مخالبه أفكار الشر داخل عقل المتهم، وحين شاهد المجنى عليها «مريم.م» التى لم تكمل عامها الثامن عشر تسير بمفردها في الطريق العام، أقدم عليها واقتادها عنوة إلى أحد المباني غير مكتملة البناء.

وداخل هذا المبني وبين أسوار الطوب الأحمر كمم المتهم فم المجنى عليها حتى لا تستطيع الاستغاثة أو الصراخ، ولم تتمكن الفتاة إلا من إطلاق بعض الهمهمات والأصوات المكتومة المصحوبة بسيل من دموعها.

وهدد المتهم الفتاة، وطلب منها إخراج كافة الأموال التي تحملها وإعطاءها إليه، إلا أن ظنه قد خاب، فلم يكن لدى الفتاة أى أموالا، فعدل عن أفكار السرقة وتملك منه شيطان الشهوة.

لحظات والقى المتهم بالفتاة على الأرض وأزاح عنها ملابسها كاشفا مواطن عفتها، وظل يلامسها ويتعدى عليها جنسيا حتى انتهى من جريمته وتركها وفر هاربا.

وكشف قرار الاحالة قيام المتهم بهتك عرض الطفلة المجني عليها مريم م والتي لم تبلغ ثمانية عشر عاما بأن استغل انفراده بها وحسر ملابسها عنها عنوة جاثما فوقها ملامسا مواطن عفتها .

واشار قرار الاحالة إلى شروع المتهم في سرقة الاموال المملوكة للمجني عليها أن اقتادها عنوة أثناء سيرها بالطريق العام إلى إحدى المناطق النائية بعيدا عن أعين المارة طالبا منها تسليم ما تحمله من مبالغ مالية مستغلا في ذلك صغر سنها وقلة حيلتها.

Advertisements

واستمعت النيابة إلى اقوال م ا ، والد المجني عليها ، حيث قال إن كريمته المجني عليها قد أبلغته بقيام المتهم باقتيادها عنوة إلى داخل احدي المناطق الإنشائية حاسرا عنها ملابسها ملامسا مواطن عفتها.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال محمد أحمد، نقيب شرطة معاون مباحث قسم شرطة بدر ، فأكد أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم بخطف المجني عليها أثناء سيرها بالطريق العام واقتياده لها عنوة إلى داخل أحد المباني الخالية شارعا في سرقة اموالها كرها عنها الا انه عقب اكتشافه عدم حملها اموال قام بهتك عرضها ملامسا مواطن عفتها.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم، في الحكم الذي صدر برئاسة المستشار محمد منصور حلاوه.

قد يهمك أيضا :

عصابة تستغل النجوم المشهورين في لبنان للحصول على الأموال

صينية تُقدِّم خدمة الرضاعة الطبيعية لدفع ثمن علاج ابنتها