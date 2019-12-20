تعرفي على كيفية علاج تجاعيد الوجه بـ ماسك الموز

يعتبر هذا المكون الطبيعي والرائع افضل علاج لتجاعيد الوجه بالموز، حيث يقدم لك نضارة وجمال لا مثيل لهم، وتتنوع ماسكاته الطبيعية بشكل واسع اعتماداً على نوع بشرتك، لذا تعالي معنا نتعرف أولاً على فوائد الموز للبشرة ومن ثم ماسكاته الطبيعية لعلاج تجاعيد الوجه حسب نوع بشرتك.

فوائد الموز للبشرة

من المعروف ان الموز يعمل على ترطيب البشرة نظراً لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يساهم في ترطيب وتنعيم البشرة.

كما يتحكم الموز بإفراز خلايا البشرة للزهم وتخفيف ظهور حب الشباب، لاحتوائه على الزنك واللاكتين اللذان يعملان على قتل الجراثيم والبكتريا المسببة لظهور حب الشباب.

ويخفف الموز من ظهور علامات التقدم بالسن على البشرة لغناه بفيتامين B الذي يحمي البشرة من آثار الجذور الحرة التي تؤدي إلى شيخوخة البشرة وبالتالي يخفف من ظهور التجاعيد والخطوط.

ايضا يساهم في زيادة إنتاج الكولاجين لاحتوائه على فيتامين C.

هذا ويحمي البشرة من آثار التعرض لأشعة الشمس لاحتوائه على فيتامين E الذي يخفف من الآثار الناتجة عن تعرض البشرة للشمس وترميم خلايا البشرة التالفة.

بالاضافة ان الموز يعمل على عملية تفتيح الأماكن الداكنة الناتجة عن ندبات حب الشباب أو التصبغات، أو البقع الداكنة فقط التي تجعل لون وجهك غير متجانس، يمكنك الحد منها وحتى تفتيح لون بشرتك عبر تطبيق ماسك الموز.

لعلاج تجاعيد الوجه بالموز، فقد اخترنا لك 5 وصفات طبيعية لعلاج تجاعيد الوجه بالموز، اختاري منها ما يناسب طبيعة بشرتك

اولا علاج تجاعيد الوجه بالموز للبشرة العادية

يتم هرس موزة ناضجة ومن ثم أضيفي إليها ملعقة صغيرة من لبن الزبادي، بعدها نطبق الماسك على الوجه، ونتركه 20 دقيقة، ونكرر الوصفة 3 مرات أسبوعياً لنحصل على أفضل النتائج.

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ثانيا علاج تجاعيد الوجه بالموز للبشرة الجافة

قومي بإضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من العسل إلى حبة من هريس الموز، نمزج جيداً، بعدها نطبق المزيج على الوجه ونتركه حوالي 30 دقيقة، ثم نشطفه بالماء البارد، ونكرره مرة في الأسبوع.

ثالثا علاج تجاعيد الوجه بالموز للبشرة الدهنية

نقوم بإزالة الطبقة الداخلية الموجودة على قشر الموز، نضعها في وعاء، ونضيف لها ملعقة صغيرة من العسل، بعدها نطبق الماسك على البشرة ونتركه 15 دقيقة، بعدها نشطفه بالماء البارد، ونكرر الوصفة كل يوم.

رابعا علاج تجاعيد الوجه بالموز لجميع أنواع البشرة

يتم هرس كمية متساوية من الأفوكادو والموز، بعدها نضيف للمزيج بياض بيضة، ونقلب جيداً، ثم ندهن الوجه بالخليط، ونتركه 20 دقيقة قبل أن نغسله بالماء البارد، ونكرر الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

خامسا علاج تجاعيد الوجه بالموز لجميع أنواع البشرة

اضافة كمية مناسبة من ماء الورد إلى مقادير متساوية من الزبادي والعسل والموز، ونقلب المكونات جيداً، ومن ثم نطبق الماسك على الوجه ونتركه حوالي 20 دقيقة، بعدها نشطفه بالماء البارد، ونكرره مرتين في الأسبوع.

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