عيد واتبسط فى الكريسماس بدون أمراض ومشاكل صحية.. روشتة للاحتفال بأمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موسم الأعياد يقترب والاستعداد للاحتفال بقدوم عام جديد خلال أيام قريبة، وللحفاظ على الصحة فى موسم العطلات هذا يقترح مركز السيطرة على الأمراض بعض النصائح المهمة للوقاية من الإصابات خلال الاحتفال برأس السنة.

نصائح للاحتفال برأس السنة دون مشاكل صحية: 1- اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون. 2- غطي فمك وأنفك عند السعال أو العطس. 3- ابق جافًا وارتد ملابسك بحرارة في عدة طبقات. 4- الحصول على قسط كاف من النوم. Advertisements 5- ارتداء حزام الأمان في السيارة. 6- تجنب التدخين. 7- إجراء الفحوصات والحصول على اللقاحات. 8- اختبر دخان الدفايات والكشف عن غاز أول أكسيد الكربون. 9- إبقاء العين الساهرة على الأطفال لمنع قيامهم بأى أفعال تؤذيهم أو ابتلاع شيء. 10- إعداد الطعام بأمان لمنع الإصابة بالتسمم الغذائى. 11- تناول طعام صحى وعدم الإسراف أو الإفراط فى تناول نوع معين من الطعام، وعلى سبيل المثال يمكن تناول البروتين باعتدال، وتناول السلطة أيضاً، لأنها أقل فى عدد السعرات الحرارية وتساعد على الشعور بالشبع والامتلاء.

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