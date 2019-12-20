تقارير أمريكية تكشف تجاوز حالات الإصابة بأمراض الرئة لـ 250 حالة

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وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن الحالات قد مرضت فى جميع الولايات الـ50 وتم الإبلاغ عن الوفيات فى 27 ولاية، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة.
ولا يزال المحققون لا يستطيعون التأكد بشكل يقين إذا ما كانت منتجات السجائر الإلكترونية تسبب بالفعل موجة أمراض الرئة، ولكن التقارير تثبت أن المنتجات التى تستخدم زيت لزج يسمى خلات فيتامين E متورطة فى التسبب فى تلك الأمراض بشمل أكبر.
خلات فيتامين E يعتقد أنه يستخدم كعامل قطع فى منتجات vaping غير المشروعة التى تحتوى على مكونات الماريجوانا، فى جميع عينات الرئة من 29 مريضا.
ووصفت CDC خلات فيتامين E بأنها مادة كيميائية مثيرة للقلق، ويتراوح عمر ضحايا vaping من 17 إلى 75، بمتوسط 52 سنة، أما بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بالأمراض، لكنهم لم يمتوا، بسبب إصابتهم بأمراض الرئة يبلغ متوسط أعمارهم 24 عامًا.
وفي الأسبوع الماضي أبلغت ولاية ألاسكا عن أول حالة إصابة بمرض مرتبط بالسجائر الإلكترونية، وقد أقرت عدة ولايات حظر السجائر الإلكترونية ذات النكهات.
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