شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تدفعك للأكل رغم إحساسك بالشبع.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قال خبراء في الصحة إن هناك أسباب مختلفة تتسبب في رغبة الإنسان إلى تناول المزيد من الطعام رغما عن إحساسه بالشبع، مشيرين إلى بعضها مرضي، وأخرى نفسية، وبعضها سلوكية.
وأوضحوا – حسب صحيفة «تايمز أوف إنديا» – أن هناك أسبا تدفع الإنسان للأكل رغم الإحساس بالشبع وهي:
1- ديدان في الأمعاء
2- نشاط الغدة الدرقية
3- الحرمان من النوم
4- السكري ونقص الماء
5- التأثير العاطفي
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