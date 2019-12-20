شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تدفعك للأكل رغم إحساسك بالشبع.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال خبراء في الصحة إن هناك أسباب مختلفة تتسبب في رغبة الإنسان إلى تناول المزيد من الطعام رغما عن إحساسه بالشبع، مشيرين إلى بعضها مرضي، وأخرى نفسية، وبعضها سلوكية.

وأوضحوا – حسب صحيفة «تايمز أوف إنديا» – أن هناك أسبا تدفع الإنسان للأكل رغم الإحساس بالشبع وهي:

1- ديدان في الأمعاء

Advertisements

2- نشاط الغدة الدرقية

3- الحرمان من النوم

4- السكري ونقص الماء

5- التأثير العاطفي