شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من الإصابة بمرض السكري.. تناول هذا المشروب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت نتائج دراسة حديثة أجرتها جامعتا “تشالمرز” للتكنولوجيا وUmeå في السويد، أن شرب القهوة المصفاة (أو المفلترة) قد يقلل من خطر الإصابة بداء السكري- النوع 2.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن الدراسة شملت نحو 842 مشاركاً من منطقة فاستربوتن في شمال السويد، لمدة 7 سنوات.

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وقارن الباحثون تأثيرات القهوة المصفاة والمغلية، وتبيّن أن المشاركين الذين شربوا ما يصل إلى 3 فناجين من القهوة المفلترة في اليوم، أقل عُرضة بنسبة 60 % للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، مقارنة بعشاق القهوة المغلية، ووجدوا أن هناك 32 علامة في الدم، مرتبطة بقوة بالبن المصفى، و24 علامة ترتبط بالقهوة المغلية.

وباستخدام هذه العلامات، تمكّن الباحثون من إظهار أن الأشخاص الذين شربوا القهوة المصفاة، كانوا أقل عُرضة للإصابة بمرض السكري- النوع 2؛ نظراً لوجود مستويات أعلى من المركبات الفينولية في عيّنات الدم لديهم، التي لها خصائص مضادة للأكسدة، وفقاً لـ (RT).

وأوضح الباحثون أن فلتر القهوة المصفاة، يلتقط جزيئات يمكن أن تؤثر في مستوى السكر في الدم.