سيدة تحتفظ بجثة زوجها 10 سنوات في ثلاجة لتجمع 170 ألف دولار

احتفظت سيدة بجثة زوجها، المتوفى، في ثلاجة لمدة عشر سنوات، بهدف جمع أكثر من 170 ألف دولار من المزايا المادية الخاصة بقدامى المحاربين.

وقال متحدث باسم الشرطة في ولاية يوتا، إنه تم العثور على الزوجة ميتة في شقتها في 22 نوفمبر/ تشرين الأول بعدما غابت عن الأنظار لأيام.

وعثرت الشرطة بعد اكتشاف وفاة السيدة، على جثة الزوج في الثلاجة.

اقرا ايضاً:

سيدة تضبط صديقتها المقربة في "وضع مشين" والكاميرا تفضح الجريمة المخزية

وتعتقد السلطات أن الرجل ربما توفي جراء إصابته بمرض، في الفترة الممتدة ما بين فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2008، بحسب ما نشره موقع "إنسايدر".

Advertisements

وعثر المحققون على رسالة يعتقدون أن الرجل هو من كتبها، عام 2008، يعلن فيها أن الزوجة ليست مسؤولة عن وفاته.

وظلت السيدة تحصل على المزايا المادية لزوجها بعد وفاته، حيث ذكرت الشرطة أن مجموع ما حصلت عليه ربما يصل إلى 177 ألف دولار.

قد يهمك ايضاً:

قرينة الرئيس المصري تؤكد أن مقابلة صوفيا والتحدث معها تجربة استثنائية جديدة

امرأة تخسر 100 كيلوغرام من الوزن خوفًا من أن تتحول لأضحوكة بين الناس