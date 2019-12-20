شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 6 اكتشافات طبية بـ 2019 من قياس السكر بالدموع إلى ابتكار دم صناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تميز عام 2019 بالابتكارات الطبية الخيالية التى لا يصدقها عقل، حيث تم حل العديد من المشاكل التى يواجهها مرضى السكر والخرف والأمراض الأخرى.

وفى التقرير التالى سوف نستعرض أهم الابتكارات الطبية التى تم اكتشافها فى عام 2019، وتشمل:

1. ابتكار دم صناعى

ابتكر فريق من الخبراء اليابانيين "الدم" الكامل بخلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين والصفائح الدموية ، والتي تؤدي إلى تجلط الدم عندما يتم قطع الجلد.



دم صناعى

2. ابتكار جديد يقيس السكر في الجسم بـ" الدموع "

يعتمد الاختراع الجديد على آلية ميكانيكية وفيزيائية مرتبطة بالدموع واحتوائها على أنزيم Glucose oxidase المستخدم في الكشف عن نسب الجلوكوز الحر في سوائل الجسم.

3. بحجم حبة الدواء.. ابتكار كبسولة روبوتية تلتقط صورا للمعدة وتحل محل المنظار

الجهاز الجديد المسمى “Sonopill”، يتم توجيهه لاسلكيًا عبر القولون باستخدام مغناطيس جسم خارجي والذكاء الاصطناعي، ويقوم المريض أولاً بابتلاع الكبسولة قبل أن ينقل الصور الحية من داخل المعدة والجهاز الهضمي.

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كبسولة روبوتية

4. علماء يبتكرون "أذن إلكترونية" تزرع داخل الجمجمة لعلاج مشاكل الصمم

يتكون الجهاز من ميكروفون يعمل بالبطارية ومعالج صوت يتم وضعهما أسفل الجلد وداخل الجمجمة بالقرب من الأذن، و لا يوجد أي شيء على السطح الخارجي للرأس وتترك قناة الأذن مفتوحة، لذلك تكون الغرسة غير مرئية مرة واحدة في مكانها، بعد ستة إلى ثمانية أسابيع من إجراء التركيب المعقد يتم تشغيله وتتم استعادة السمع.



اذن الكترونية

5. علماء هولنديون يبتكرون قميصا ذكيا لمراقبة مرضى مشاكل الرئة القاتلة

وجدت تجربة القميص أنها كانت دقيقة في تسجيل نشاط الرئة مثل الاختبارات السريرية، ويأمل العلماء أن يتم استخدامه لمراقبة مرضى الانسداد الرئوي المزمن لاكتشاف علامات التدهور المبكرة.



قميص ذكى

6. ابتكار جديد لقياس مستويات المضادات الحيوية فى الدم بقطعة جلدية صغيرة

توصل العلماء لابتكار قطعة جلدية يمكنها الكشف عن مستويات المضادات الحيوية في الجسم لتحذير الأطباء إذا كانوا لا يعملون ضد العدوى، وتحتوي هذه الرقعة الصغيرة على إبر تخترق الجلد وتقيس الدواء وتعطى نتائج دقيقة تمامًا مثل اختبارات الدم، وفقا لما ذكرته صحيفة"ديلى ميل" البريطانية.