أسباب تشوه الجنين درجاته وطرق الوقاية منه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - أشهر الحمل من الفترات الحساسة في حياة كل امرأة؛ حيث تخاف من حدوث تشوهات لجنينها، كما تخشى أن تفعل شيئاً يضر بحملها أو يؤثر على نمو جنينها، خاصة في الأشهر الثلاث الأولى من حملها، ومن أصعب الأمور أن الحامل لا تستطيع وحدها اكتشاف تشوه جنينها...عن أسباب التشوه ودرجاته وسبل علاجه يحدثنا الدكتور بهاء حماد استشاري طب النساء والولادة. تشوهات الجنين: أكبر فترة حساسة في الحمل هي الثلاثة الأشهر الأولى، والتي يكثر فيها التشوهات، والاهتمام بصحة الحامل وغذائها المتوازن أقوى وسيلة للمحافظة على صحة الحامل، وضمان نمو جنينها بشكل سليم.

تشوهات الجنين لا تظهر بوضوح، ولا يوجد لها أعراض ظاهرة على الحامل، وإنما يكتشفها الطبيب بالفحص بجهاز الألتراساوند؛ كتشوهات الأعضاء الداخلية وتشوهات الشكل الظاهرة.

زيادة نسبة السائل الأمينوسي حول الجنين، تعتبر إحدى علامات تشوه قلب الجنين أو كليتيه، وإن كان هناك بعض التشوهات لا تظهر إلا بعد الولادة. أسباب التشوه كثيرة: أسباب تتعلق بالوراثة نظراً لتشوه الحيوانات المنوية التي أخصبت البويضة...شكلها غير طبيعي، أو لكون البويضة غير طبيعية وفيها صفات شاذة.

تناول الأدوية والعقاقير بشكل منتظم من قبل الحامل؛ مثل علاج الروماتيزم والكورتيزون، أو إصابة الحامل بأمراض فيروسية من الحيوانات الأليفة، أو أن تكون مصابة بعدوى الحصبة الألمانية. Advertisements وبسبب زواج الأقارب، أو إدمان الحامل على التدخين وتناول المشروبات الكحولية، أو تعرضها لأشعة ضارة -إكس- ولمبالغتها في استعمال المواد الكيمائية التجميلية في بداية الحمل.

أنواع التشوهات...منها الخفيفة والتي يمكن علاجها باستخدام الأدوية أو التدخل الجراحي بعد ولادة الطفل، المتوسطة مثل الطفل المنغولي الذي يمكن تدريبه على التعامل مع المجتمع بشكل أفضل، والتشوهات الكبرى تتمثل في التشوهات التي تسبب الوفاة. أطعمة تسبب تشوه الجنين: عليك الابتعاد عن تناولها؛ السمك الذي يحتوي على نسبة عالية من الزئبق؛ نتيجة لإلقاء المخلفات بالمياه التي كان يعيش فيها.

تناول كميات كبيرة من الأطعمة الملوثة بالزئبق، يسبب مشاكل تنموية للجنين، مثل سمكة القرش، أبو سيف، الماكريل، التونة، وعليك اختيار الأنواع الأقل تلوثاً، ولا تفرطي في تناولها.

السمك النيئ -السوشي-، وكذلك اللحوم النيئة والمصنعة، وعليك تجنب المايونيز المنزلي الصنع، الصوص، الآيس كريم، الكبد ولحوم الأعضاء الداخلية.

ابتعدي عن الكافيين، الخضراوات غير المغسولة جيداً، الوجبات السريعة، الحليب والجبن غير المبستر...يسببان التشوه للجنين وأمراض بالقلب والاكتئاب والقلق. للوقاية: خططي للحمل من قبل؛ بتناولك حمض الفوليك، واستمري عليه مدة الثلاثة الأشهر الأولى من الحمل؛ للوقاية من تشوه الجهاز العصبي للطفل، والحفاظ على نمو سليم له.

حافظي على صحتك بالغذاء الصحي المتوازن، وحاولي تلافي ارتفاع درجة حرارتك؛ لأنها تسبب تشوه الجنين، وتجنبي أيضاً الملوثات الكيمائية والتبغ بكل أشكاله.

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