هيلاري كلينتون تؤكّد أنّ مساءلة ترامب تعقّد المشهد الانتخابي في 2020

علّقت مرشحة الرئاسة الأميركية السابقة هيلاري كلينتون على عملية التصويت على عزل دونالد ترامب في مجلس النواب، بأنها سوف تجعل انتخابات العام المقبل 2020 أكثر صعوبة، وعزت ذلك إلى حالة "الاستقطاب السياسي الجزئي" في البلاد.

وكانت كلينتون قد صرحت بذلك في بث صوتي بالتشارك مع رئيسة الوزراء الأسترالية السابقة جوليا غيلارد، يوم الثلاثاء، قبل التصويت على العزل بيوم واحد. وأضافت: "ستكون انتخابات صعبة لأننا منقسمون للغاية"، وأشارت إلى أن "عزل ترمب يجعل الانتخابات أكثر تعقيدًا".

وتعليقًا على تجاوزها أزمة هزيمتها في عام 2016 في سؤال من قبل غيلارد، أجابت كلينتون بأنها لم تعتبر الأمر شخصيًا: "الأمر يتعلق بما يجب أن نفعله وكيف سنفعله!"، وقالت: "أحب أن أحل المشاكل، كما أحب التقريب بين الناس"، وأضافت: "لقد كانت صدمة بالنسبة لي بما جردني من المشاعر".

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وأوضحت بأن ذلك هو السبب الذي دفعها لكتابة كتاب كامل بعنوان "ما حدث" صدر في العام 2017، والسبب "أنني كنت أريد أن أحدد ما الذي جرى بالضبط، لأنه لم يكن بالأمر المتوقع"، وتضيف: "كانت هناك أمور غير منطقية بالنسبة لي ومن هم حولي وتداخلات غير مسبوقة".

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