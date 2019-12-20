السكريات والكربوهيدرات تسببان الأرق للنساء الأكبر سنا

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رويترزالجمعة 2019/12/20 01:01 م بتوقيت أبوظبي
النساء الأكبر سناً اللائي يتناولن الكثير من الحلويات أكثر عرضة للأرق
أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن النساء الأكبر سناً اللائي يتناولن الكثير من الحلويات والحبوب المصنعة أكثر عرضة للأرق.
وفحص الباحثون بيانات من الغذاء اليومي لأكثر من 50 ألف امرأة في منتصف الستينيات انقطع لديهن الطمث، والذي يرتبط أيضاً بزيادة في مشاكل النوم والأرق.
وركزوا على "مؤشر نسبة السكر في الدم من الأطعمة"، وهو مقياس لعدد الأطعمة التي يستهلكها الشخص، والتي يمكن أن تسهم في زيادة مستويات السكر في الدم.
وكانت النساء ذوات أعلى درجات على المؤشر -وهو ما يعني استهلاكهن المزيد من الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والحلويات والمشروبات الغازية المحلاة- أكثر عرضة بنسبة 11% للمعاناة من الأرق في بداية فترة الدراسة من النساء في أدنى درجات المؤشر.
وقال جيمس جانجفيش، كبير باحثي الدراسة، وهو من كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك: "تشير نتائجنا إلى أهمية النظام الغذائي بالنسبة لمن يعانون من الأرق".
وأضاف: "تجنب الأرق هو سبب وجيه آخر لتجنب الحلويات إلى جانب التحكم في الوزن".
وتابع جانجفيش: "عندما ترتفع نسبة السكر في الدم بسرعة يرد جسمك بإفراز الأنسولين، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، وبالتالي إفراز هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول والتي يمكن أن تؤثر بدورها على النوم".
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