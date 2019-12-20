السمنة المفرطة تهدد نصف الأمريكيين بحلول 2030

توقعت دراسة حديثة أنه بحلول عام 2030 سيعاني 48.9% من البالغين في الولايات المتحدة من زيادة كبيرة في الوزن، فيما سيعاني 24.2% من السمنة المفرطة.

كما ستؤثر السمنة المفرطة والمشاكل الصحية الخطيرة وتكاليف الرعاية الصحية الإضافية المرتبطة بها بشكل غير متناسب على النساء والبالغين ذوي الدخل المنخفض والبالغين ذوي البشرة السمراء.

وقال زاكاري وارد، الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة هارفارد في بوسطن: "السمنة تزداد سوءاً في كل الولايات خاصة السمنة المفرطة التي كانت نادرة جداً، والآن ستكون الفئة الأكثر شيوعاً في كثير من الولايات والمجموعات الفرعية في جميع أنحاء البلاد".

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واستخدمت الدراسة التي نشرتها دورية "نيو إنجلاند الطبية" بيانات 6.3 مليون شخص بالغ على مدار أكثر من 20 عاماً.

ويتوقع الفريق أن تكون معدلات السمنة المفرطة واضحة بشكل خاص بين النساء (بمعدل 27.6%) وبين البالغين ذوي البشرة السمراء أو ذوي الدخل المنخفض (بمعدل 31.7% لكل مجموعة).

ومن المتوقع أن تشهد ولاية أوكلاهوما أعلى معدل إصابة بالسمنة بنسبة 58.4% بين السكان، بينما تأتي ولايات آركنسو وألاباما ومسيسبي في المرتبة الثانية بنسبة 58.2%، أما أقل الولايات إصابة فستكون كولورادو.

ولم تبحث الدراسة الأسباب الكامنة وراء هذه الاتجاهات، لكن وارد قال إن "الدخل عامل كبير وكذلك الفئة العمرية، لذلك في الولايات التي يزيد فيها عدد الشباب يميل معدل انتشار السمنة إلى الانخفاض، لأن الناس يميلون إلى اكتساب الوزن مع تقدمهم في السن".