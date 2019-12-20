إحصائية مخيفة عن ارتفاع الإصابة بالسكتة الدماغية في السعودية

تركزت الجهود في المملكة العربية السعودية، على زيادة الوعي أثناء فترة الحج لتوعية الجمهور بالسكتة الدماغية خلال هذا العام، إضافة إلى ذلك، أطلقت وزارة الصحة برنامجًا لتخصيص مستشفيات خاصة لإدارة مرضى السكتة الدماغية عبر مناطق جغرافية مختلفة، حيث بدأت بمدينة الرياض في المرحلة الأولى، ومن المقرر الانتهاء من هذا التطور بحلول نهاية عام 2019.

وأكد استشاري المخ والأعصاب والسكتة الدماغية ورئيس الجمعية السعودية للسكتة الدماغية، الدكتور عادل الهزاني، أن "معدل حوادث الإصابة بالسكتة الدماغية في المملكة العربية السعودية بلغ 60 شخصًا لكل 100.000 نسمة، في حين يشمل تكرار الإصابة بالسكتة الدماغية المعدل الإجمالي البالغ 80 لكل 100 ألف شخص". يشار إلى أن هناك نحو 25.000 حالة سكتة دماغية سنويًا في المملكة، حيث تشير الأبحاث إلى أن هذا المرض سيستمر في الارتفاع ما بين 50% -60% في السنوات القليلة القادمة. هذا مهم بشكل خاص لأنه يلقي الضوء على أهمية إنشاء وحدات مخصصة للسكتة الدماغية في المستشفيات في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف الهزاني: "نواصل العمل مع المجتمع الطبي داخل المملكة العربية السعودية وجميع أنحاء المنطقة لتطوير بروتوكولات تسعى إلى إدارة نتائج علاج الأمراض، إضافة إلى ذلك، نتعاون أيضًا على تكثيف الجهود حول زيادة وحدات السكتة الدماغية المخصصة في المستشفيات". وتابع: "يذكر أيضًا أهمية استخدام التكنولوجيا، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أثناء عملية التشخيص. 80% من حالات السكتة الدماغية يمكن الوقاية منها إذا واصلنا دفع المستويات الصحيحة من الوعي".

أقرأ أيضًا:

وتحدث السكتة الدماغية عند انقطاع أو خفض تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، ما يحرم نسيج الدماغ من الأوكسجين والمواد المغذية، الأمر الذي يؤدي إلى موت الخلايا الدماغية في غضون دقائق قليلة. وتترافق السكتات الدماغية مع عوامل خطورة يمكن تغييرها أو علاجها أو إدارتها طبيًا، بما فيها ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري والتدخين والبدانة وقلة النشاط البدني وعدم انتظام نبضات القلب.

Advertisements

يذكر أن أعراض السكتة الدماغية تشمل إحساسا مفاجئا بالخدر أو الضعف في الوجه أو اليدين أو القدمين، في جهة واحدة من الجسم، إضافة إلى خلل في النطق واضطراب في الرؤية وفقدان التوازن وصداع حاد.

وقد يهمك أيضًا: