شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف: الفتيات المولودات فى الربيع أو الصيف أكثر عرضة لأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة أن النساء المولودين في الربيع أو الصيف قد يكونون أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت الوفيات الناجمة عن أمراض القلب أكثر انتشارًا بنسبة 12% بين النساء اللائي دخلن العالم في الأشهر الأكثر دفئًا ، مقارنة بشهر نوفمبر.

ووجد الباحثون أن أبريل هو الشهر الأكثر خطورة وشهر ديسمبر الأقل خطورة من حيث الوفاة المبكرة، لكن العلماء لم يتمكنوا من تفسير السبب.

أشارت الأبحاث السابقة إلى وجود اختلافات موسمية في ما يتناوله الأشخاص، أو أن مستويات تلوث الهواء أو مستويات ضوء الشمس قد تؤثر جميعًا على صحة الطفل المتنامية على المدى الطويل.

وقال الفريق إنه قد يكون هناك "تأثير موسمي صغير ولكنه حقيقي" على قلوب الناس، وهناك حاجة إلى مزيد من التجارب لتأكيد الرابط.

ولتأكيد نتائج الدراسة، استخدم الباحثون في مستشفى بريجهام والنساء في كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن بولاية ماساتشوستس بيانات من 116911 امرأة في الولايات المتحدة.

Advertisements

وتتراوح أعمارهم ما بين 30 و 55 عامًا في بداية الدراسة عام 1976 وتم متابعتهم لمدة تصل إلى 38 عامًا، وخلال ذلك الوقت توفي 43 ألف وكان 8360 من الوفيات بسبب أمراض القلب.

ووجد الباحثون أن النساء التى ولدت في الربيع كانت أكثر عرضة بنسبة 10% للوفاة من امراض القلب مقارنة بالولادة في نوفمبر.

كانت النساء اللائي كانت أعياد ميلادهن في أبريل أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب بنسبة 12% مقارنة بالولادات في نوفمبر، والولادة فى مارس زادت من خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 9% ومايو أو يوليو بنسبة 8% ؛ ويونيو بنسبة 7%.

وكانت النساء المولودين في (ديسمبر) أقل عرضة للوفاة بنسبة 5% عن المولودين في نوفمبر.

وتعد أمراض القلب من أكبر أسباب الوفاة في العالم وتمثل واحدة من كل خمس وفيات في هذه الدراسة وحدها.