مراهقة أميركية تسرق طائرة في أحد مطارات كاليفورنيا وتقودها بجنون

واشنطن - لايف ستايل
ذكرت صحيفة بريطانية، مساء الخميس، أن مراهقة أميركية قامت بسرقة طائرة وقادتها وتسببت في حالة من البلبلة داخل المطار.
أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الشرطة الأميركية ألقت القبض على فتاة مراهقة (17 عاما) بعدما قامت بالتسلل إلى داخل مطار فريسنو يوسيميتي الدولي في كاليفورنيا، وسرقة إحدى الطائرات في محاولة لقيادتها.
ونشرت الصحيفة البريطانية لقطات فيديو تظهر الطائرة، أثناء قيادة الفتاة لها، وراحت تسير يمينا ويسارا حتى اصطدمت بأحد الحواجز، وبأن الشرطة الأميركية ألقت القبض على الفتاة، بعد العثور عليها وهي جالسة على الكرسي المخصص للطيار وترتدي سماعة الرأس الخاصة به.
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