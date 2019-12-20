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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأكل الليلي أثناء الحمل يسبب زيادة الوزن حتى لبعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة أجراها باحثون من مستشفى سنغافورة أن النساء الحوامل اللائي يستهلكن أكثر من مدخولهن الغذائي اليومي بعد الساعة 7:00 مساءً، أكثر عرضة بثلاثة أضعاف للحفاظ على الوزن بعد الولادة.
ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قال قائد الدراسة الدكتور "لوي سي لينج"، زميل باحث في قسم الطب التناسلي، "إن الأكل الليلي في الغالب وانخفاض جودة الحمية الغذائية قد تم ربطهما بشكل مستقل مع زيادة الوزن".
وأظهر الباحثون أن الأكل الليلي جنبًا إلى جنب مع جودة نظام غذائي منخفض يرفع خطر زيادة الوزن بعد الولادة واستبقائها حتى بعد 18 شهرا.
وهناك أدلة تثبت أن الحفاظ على الوزن الزائد بعد السنة الأولى من الولادة يرتبط بارتفاع مؤشر كتلة الجسم حتى بعد 15 عامًا بعد الولادة.
وأضاف الباحثون أن الاحتفاظ بالوزن بعد الإنجاب أكثر ضررًا من زيادة الوزن في المراحل الأخرى من الحياة، لافتين إلى أن هذه الظاهرة لها تأثير عميق ليس فقط على صحة الأم مدى الحياة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.
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