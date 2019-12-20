شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أنواع البواسير وطرق الوقاية منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البواسير هي كتل أو كتل من الأنسجة في الشرج، والتي تحتوي على الأوعية الدموية المتضخمة، ويعد أهم أسباب الإصابة بالبواسير تكرر الإجهاد لحركة الأمعاء، خاصة في الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المتكرر.

ووفقا لموقع " webmed" هناك أسباب أخرى للإصابة بالبواسير وهى الحمل، نوبات متكررة من الإسهال، بدانة، وهناك نوعان من البواسير "الداخلية، والبواسير الخارجية".

البواسير الداخلية

تقع البواسير الداخلية داخل القناة الشرجية ، حيث تتسبب بشكل أساسي في أعراض النزيف المتقطع ، عادةً مع حركات الأمعاء، والإفرازات المخاطية في بعض الأحيان، عادة ما تكون غير مؤلمة، قد تبرز البواسير الداخلية أيضًا (هبوط) خارج فتحة الشرج ، حيث تظهر ككتل صغيرة عادةً .

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البواسير الخارجيةهذه تكمن خارج فتحة الشرج مباشرة، حيث تسبب في المقام الأول أعراض تورم أو نتوءات مزعجة ، وأحيانا عدم الراحة، قد يحدث التورم والانزعاج بشكل متقطع فقط، وقد تسبب البواسير الخارجية أيضًا صعوبات في الحفاظ على نظافة منطقة الشرج بعد حركات الأمعاء، تظهر البواسير الخارجية أحيانًا جلطة دموية بداخلها "تخثر" ، غالبًا بعد فترة من الإسهال أو الإمساك، في هذه الحالة ، ينتج تورمًا مفاجئًا مؤلمًا أو مؤلمًا حول حافة فتحة الشرج، يعاني العديد من المرضى من البواسير الداخلية والخارجية

البواسير هي مشكلة صحية شائعة جدا، من المرجح أن تتطور البواسير لدى الأفراد الذين يتناولون الألياف الغذائية غير الكافية ولا يحصلون على تمارين كافية، مما قد يؤدي إلى نوبات متكررة من الإمساك والإجهاد لحركات الأمعاء.

عادة ما تكون نوبات البواسير (تورم وتهيج وانزعاج خفيف) قصيرة ، وتختفي معظم الأعراض في غضون بضعة أيام، في النساء الحوامل ، عادة ما تتحسن أعراض البواسير بشكل كبير أو تختفي بعد الولادة، النزيف خفيف متقطع من البواسير قد يستمر لعدة أشهر أو سنوات، التورم المؤلم من تخثر في الباسور الخارجي عادة ما يتحلل على مدى أيام إلى أسابيع.

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طرق الوقاية من الاصابة بالبواسير

يمكن غالباً منع البواسير عن طريق منع الإمساك، قد تساعد بعض التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة التالية على تليين البراز ، ووضع جدول منتظم لحركات الأمعاء ، وتجنب الإجهاد الذي يمكن أن يؤدي إلى البواسير، يجب إضافة المزيد من الألياف إلى النظام الغذائى مثل الفول والبروكلي والجزر والنخالة والحبوب الكاملة والفواكه الطازجة.

شرب كميات كافية من السوائل بالنسبة لمعظم البالغين الأصحاء ، هذا يعادل 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا، بالإضافة إلى البدء في برنامج ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ما يصل إلى 20 دقيقة من المشي السريع يوميًا يمكن أن يحفز الأمعاء على التحرك بانتظام.