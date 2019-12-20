شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة للتخلص من آلام الركبة بشكل طبيعى أبرزها خل التفاح والكركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعاني من ألم شديد في الركبة، فمن الصعب إدارة الألم المزمن في الركبة على وجه التحديد لأن ركبتيك منشغلة سواء كنت تقف أو تجلس أو المشي أو ركوب الدراجات أو تسلق السلالم، وعندما تؤلمك ركبتاك، قد يستغرق الأمر يومك بالكامل، لذا عليك التعرف على أفضل الأطعمة التي تساهم في التخلص من هذه المشكلة وفقا لموقع " nutritionexp".



الم الركبة

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بألم الركبتين، ومنها التهاب المفاصل أو مشاكل في الركبة، ولذا عليك التعرف على بعض الأطعمة التي تساهم في التخلص من هذه المشكلة، ومنها:

- الجزر له دور كبير في تخفيف آلام الركبة، فهو في الواقع علاج صيني قديم، فالخضراوات ذات اللون البرتقالي مليئة بالبيتا كاروتين وفيتامين أ، وكلاهما مركبات قوية مضادة للالتهابات.

-الكاري له دور كبير في علاج ألم الركبة بشكل كبير لأنه يحتوي علي الكركم وتناول الكثير منه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض المفاصل المؤلمة في المقام الأول.

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تعرف علي مشاكل الم الركبة

-خل التفاح، فيمكنك التخفيف من آلام ركبتك بشربها ووضعها علي الركبة، فعندما تشربه ملعقتين كبيرتين في اليوم، يمكن لخل تفاح التفاح أن يحل السموم الموجودة في الركبة والتي تؤدي إلى حدوث التهاب، ويحدث نفس التأثير عند مزج ACV بزيت الزيتون وتدليكه على ركبتيك المؤلمين مرة واحدة يوميًا لمدة أسبوع.

-الزنجبيل هو طعام آخر يمكن أن يؤكل ويفرك على ركبتيك .