شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الاستمتاع بالفن يقلل خطر الوفاة المبكرة بنسبة 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن الذهاب إلى المسرح مرة كل شهر قد يقلل من خطر الوفاة المبكرة.



المسرح

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتبع باحثو جامعة كوليدج لندن حوالى 7000 شخص بالغ فوق سن 50 عامًا لمدة 12 عامًا.

وكان المتطوعون الذين شاركوا في الفنون كل بضعة أشهر أقل عرضة بنسبة 14% للموت بنهاية الدراسة.

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وأظهرت النتائج أن زيارة المتاحف والمسارح والمعارض الفنية بشكل متكرر - مرة واحدة في الشهر - قللت من خطر الإصابة بنسبة 31%.

يضيف البحث إلى أدلة على أن الانخراط فى الفن، سواء لعب الموسيقى أو المشاهدة والإعجاب باللوحات، يمكن أن يفيد صحتك.

ويعتقد الباحثون، أن قضاء ليلة فى المسرح يمكن أن يحسن الصحة العقلية ويشجع النشاط البدنى.

وقال المؤلف الرئيسي للدكتور ديزى فانكورت، إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتوصل إلى كيفية منع الذهاب إلى المسرح من الموت المبكر.