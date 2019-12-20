أسباب جفاف الجلد.. منها الأجواء الباردة وارتفاع الكوليسترول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جفاف الجلد حالة مزعجة تتسم بالشعور بالحكة والتشقق، ويمكن أن يحدث لمجموعة متنوعة من الأسباب، ولكن قد يكون لديك جفاف البشرة أيضا شئ طبيعي.
يمكن أن تؤثر البشرة الجافة على أي جزء من الجسم، فوفقا لموقع " medicinenet" يمكن عادة أن يحدث الجفاف فى اليدين والذراعين والساقين، وفي كثير من الحالات ، قد تكون التغييرات في نمط الحياة والمرطبات دون وصفة طبية هي كل ما تحتاجه لمعالجته.
أسباب جفاف الجلد
لا يوجد سبب واحد لجفاف البشرة، فيمكن تصنيف أسباب جفاف الجلد على أنها خارجية وداخلية.
العوامل الخارجية هي السبب الأساسي الأكثر شيوعًا وهي الأسهل في معالجتها، وتشمل درجات الحرارة الباردة والرطوبة المنخفضة، خاصة خلال فصل الشتاء عند استخدام السخانات المركزية.
بينما تشمل العوامل الداخلية الصحة العامة والعمر وعلم الوراثة وتاريخ الأسرة والتاريخ الشخصي للحالات الطبية الأخرى مثل التهاب الجلد التأتبي، والأشخاص الذين يعانون من بعض أمراض الغدة الدرقية هم أكثر عرضة لتطوير الجلد الجاف.
الأسباب الخارجية لجفاف الجلد
الإفراط في الغسيل بالصابون القاسي.
الإفراط في استخدام المطهرات والمذيبات الدهنية (الكحول) .
درجة الحرارة الباردة.
انخفاض نسبة الرطوبة.
علاوة على ذلك، قد يستمر الجلد الجاف أو يزداد سوءًا في حالة استخدام المرطبات بشكل غير صحيح أو اختيار مرطب غير مناسب.
في بعض الأحيان، يمكن أن تؤثر مواد الملابس أيضًا على الجلد الجاف، مثل الصوف أو الألياف الاصطناعية التى تميل إلى تهيج الجلد وتدهور الجلد الجاف.
قد يكون سبب جفاف الجلد أيضا تناول بعض الأدوية، مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والحساسية وأدوية حب الشباب.
عوامل الخطر للبشرة الجافة
جفاف الجلد يمكن أن يؤثر على أي شخص، ولكن هناك بعض عوامل الخطر الت قد تثير فرصتك في تطوير بشرة جافة، بما في ذلك:
- العمر: كبار السن أكثر عرضة لتطوير جفاف الجلد، فمع تقدمك في العمر، تنتج مسامك بشكل طبيعي كميات أقل من الزيت ، مما يزيد من خطر جفاف الجلد.
- التاريخ الطبى: من الأرجح أن تواجه الأكزيما أو التهاب الجلد التماسي التحسسي إذا كان لديك تاريخ من هذه الحالات أو غيرها من أمراض الحساسية في عائلتك.
- موسم الشتاء: جفاف الجلد يكون أكثر شيوعًا خلال أشهر الخريف والشتاء، عندما تكون مستويات الرطوبة منخفضة نسبيًا.
- عادات الاستحمام: أخذ حمامات متكررة أو الغسيل بالماء الساخن جداً يزيد من خطر جفاف الجلد.
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