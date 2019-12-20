شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يقضى أطفالك احتفالات رأس السنة بصحة وأمان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الأسر للاحتفال بقدوم عام جديد واستقبال ليلة رأس السنة من خلال تزيين المنزل وإعداد شجرة عيد الميلاد، ولكن للاستمتاع بأجازة سعيدة وصحية وآمنة هناك بعض الإرشادات أعلنت عنها الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP).

وقال الدكتور بنجامين هوفمان ، رئيس مجلس مكافحة الإصابات والعنف والوقاية من السموم في الجمعية "مع أسلوب مدروس ، يمكن للعائلات تجنب بعض المشاكل الصحية والنفسية في العطلة ، والتركيز على ما هو مفيد لهم.

وقال هوفمان في بيان صحفي لـ AAP: "نعلم أن الأطفال يأخذون يقلدون آبائهم" لذا على الآباء أن اتباع الأتى:

ـ يجب الحفاظ على مواعيد النوم فى الأوقات المعتادة للطفل، والقيام بذلك يمكن أن يبقيهم سعداء ويمنع نوبات الغضب.

ـ اعتن بصحتك الجسدية والعقلية، فإذا تعاملت مع الإجهاد بنجاح ، فسيتعلم أطفالك كيف يفعلون الشيء نفسه.

ـ لا تبالغ في الإنفاق على الهدايا، ساعد طفلك في تقديم هدية أو اثنتين والمشاركة فى العمل التطوعي، ويجب أن تتناسب الألعاب مع عمر الطفل وقدراته ومهاراته ومستوى اهتمامه.

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ـ توخي الحذر من الألعاب التي تحتوي على بطاريات زر أو مغناطيسات ، والتي يمكن أن يبتلعها الأطفال الصغار وتتسبب في أضرار داخلية خطيرة.

ـ الطبخ مع الأطفال يمكن أن يكون وسيلة رائعة للترابط، ويجب اتباع إرشادات سلامة الأغذية ، وغسل اليدين بشكل متكرر والحفاظ على الأطعمة الساخنة والسوائل بعيدا عن متناول الأطفال.

ـ احذر من مخاطر الحريق عند التزيين إذا كانت لديك شجرة اصطناعية ، فتأكد من أنها "مقاومة للحريق" إذا كان لديك شجرة حية ، فتأكد من أنها جديدة ولا تفقد الكثير من الإبر، احفظها بعيدًا عن المواقد أو الدفايات أو السخانات المحمولة.

ـ تأكد من قضاء وقت ممتع مع عائلتك خلال العطلات من خلال قضاء وقت ممتع في الهواء الطلق أو ممارسة أنشطة داخلية ، مثل ألعاب الطاولة أو مشاركة كتاب جيد.