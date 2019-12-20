شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض أصوات القلب غير الطبيعية وأسبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفخة القلب هي صوت يصنعه تدفق الدم المضطرب داخل القلب فى بعض الأحيان قد يكون هذا الصوت الذي يتمكن الطبيب من سماعه بالسماعة الطبية علامة على وجود المشاكل داخل القلب.

ووفقا لموقع " Harvard health" في معظم الأحيان ، الاضطراب أمر طبيعي ويسمى الصوت نفخة التدفق الحميد، يحدث ذلك عندما يتدفق الدم بشكل أسرع عبر القلب ، على سبيل المثال في حالة الشخص الذي يشعر بالقلق ، أو بعض الانتهاء من اداء التمارين الرياضية ، أو يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو يعاني من فقر الدم الشديد.

يعاني حوالي 10٪ من البالغين و 30٪ من الأطفال معظمهم تتراوح أعمارهم بين 3 و 7 من نفخة غير ضارة ينتجها القلب الطبيعي.

قد يشير تشوش القلب إلى وجود خلل هيكلي في صمام القلب أو حجرة القلب ، أو قد يكون بسبب وجود اتصال غير طبيعي بين جزأين من القلب بعض تشوهات القلب التي تخلق نفحات القلب تشمل:

صمام القلب الضيق أو المتسرب

يحتوي القلب على أربعة صمامات: الصمام الأبهري ، التاجي ، ثلاثي الشرفات والصمامات الرئوية، يمكن سماع نفخة قلبية إذا كان أي من هذه الصمامات يحتوي على ضييق فى فتحة الصمام او يتداخل مع تدفق الدم إلى الخارج أو تسرب الصمام الذي يؤدي إلى ارتداد دموي.

ثقب في القلب

هبوط الصمام التاجي في هذه الحالة ، تفشل منشورات الصمام التاجي في الإغلاق بشكل صحيح ، مما يسمح للدم بالتسرب من الغرفة السفلية اليسرى للقلب (البطين الأيسر) إلى الغرفة اليسرى العلوية (الأذين الأيسر).

مشاكل القلب الخلقية

وهى تعني أن الاضطراب منذ الولادة، تشمل مشاكل القلب الخلقية ما يلي:

عيوب الحاجز

تعرف أيضًا باسم الثقوب الموجودة في القلب إنها فتحات غير طبيعية في حاجز القلب (الجدار بين جانبي القلب الأيسر والأيمن).

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القناة الشريانية السالكة قبل الولادة

تسمح القناة بين الشريان الرئوي والشريان الأورطي (وتسمى القناة الشريانية) بالدم بتجاوز الرئتين لأن الجنين لا يتنفس.

بمجرد أن يولد الطفل وتعمل رئتيه ، تغلق القناة الشريانية عادة، يحدث القناة الشريانية السالكة عند استمرار تدفق الدم عبر القناة الشريانية بعد الولادة.

التهاب الشغاف

هو التهاب وعدوى في صمامات القلب والشغاف ، البطانة الداخلية لغرف القلب. يمكن أن تتسبب العدوى في صمام القلب في نفخة قلبية عن طريق التسبب في تسرب الدم للخلف ، أو يمكن أن يؤدي الصمام المصاب إلى عرقلة تدفق الدم جزئيًا.

ورم عضلي القلب

الورم العضلي القلبي هو ورم نادر حميد (غير سرطاني) يمكن أن ينمو داخل القلب ويعيق تدفق الدم جزئيًا.

تضخم الحاجز غير المتماثل : هو سماكة غير طبيعية لعضلة القلب داخل الغرفة اليسرى السفلى (البطين الأيسر) للقلب، العضلات الكثيفة تجعل مرور التدفق ضيقًا أسفل الصمام الأبهري مباشرة. هذه الحالة ، التي تسمى أيضًا تضيق تحت الشريان المجهول مجهول السبب ، تظهر عند الأشخاص الذين يعانون من اعتلال عضلة القلب الضخامي.

الأعراض

نفخة بريئة لا تسبب أي أعراض بالنسبة للأنواع الأخرى من نفخة القلب ، تختلف الأعراض حسب السبب، بشكل عام ، عندما يتداخل نفخة القلب بشكل كبير مع قدرة القلب على ضخ الدم يصاحب تلك الحالة بعض الأعراض المرضية وهى:

ضيق في التنفس، ضربات القلب السريعة، ألم في الصدر