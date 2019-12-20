مصر تعلن عن كشف بترولي جديد

أعلنت مصر تحقيق كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية بمعدل 7000 برميل يومياً من الزيت الخام و10 ملايين قدم مكعب غاز يومياً.

وقال بيان صادر عن وزارة البترول في مصر إنه تم وضع البئر الجديدة ASH-2 في منطقة أبوسنان بالصحراء الغربية على الإنتاج، وذلك في أعقاب انتهاء شركة برج العرب للبترول القائمة بالعمليات بالمنطقة من حفر بئر استكشافية ناجحة.

وتعد شركة برج العرب للبترول هي الشركة القائمة بالعمليات في منطقة الامتياز بالصحراء الغربية نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت إنرجي مصر.

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ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم وزيادة معدلات الاحتياطي والإنتاج من البترول والغاز الطبيعي.

وأضاف البيان أن تحقيق اكتشافات جديدة بمنطقة الصحراء الغربية يؤكد أن المنطقة ما زالت تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية المرتفعة، خاصة في الطبقات العميقة مع التقدم الذي تشهده التكنولوجيات الحديثة التي أسهمت في تحقيق عدة اكتشافات واعدة بالمنطقة.

وتستهدف مصر زيادة إنتاجها من الزيت الخام والمتكثفات إلى 690 ألف برميل يوميا بنهاية العام المالي الحالي 2019-2020، ارتفاعا من 630 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي.

ومنتصف شهر يونيو/حزيران 2019، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري، إن مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود والمنتجات البترولية خلال عام 2022/2023 بالتزامن مع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل التوسعات الجديدة بمعامل التكرير المصرية.

وخلال شهر سبتمبر/أيول 2018، أعلنت مصر تحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ووقف استيراد الغاز المسال من الخارج، وذلك بعد تزايد الإنتاج من حقول الغاز الواقعة في البحر المتوسط، على رأسها حقل ظهر ومشروع شمال الإسكندرية وحقل أتول.