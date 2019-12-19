شكرا لقرائتكم خبر عن وعود «الرشاقة» الخادعة.. تعرف على أضرار أدوية إنقاص الوزن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
يسعى البعض لإنقاص الوزن، من خلال الأدوية والوصفات الشعبية وقت قصير، غير أن “الهيئة الألمانية لاختبار السلع”، ترى أنه ليس هناك دليل يثبت صدق وفعالية هذه الأدوية، فضلا عن أعراضها الجانبية.
وكشفت نتائج الاختبارات أن الأدوية المحتوية على العقار “أورليستات” و”شيتوزان” و” ليراجلوتايد” لها مفعول ضئيل، كما تترتب عليها آثار جانبية مثل الغثيان والإسهال.
وتوصلت الهيئة الألمانية لهذه النتيجة بعد إجراء اختبارات على 13 نوعا من أدوية التخسيس.
وأوضحت أن الأدوية، التي تكون على شكل مسحوق يتم تقليبه في الماء، والتي تحل محل وجبة أو أكثر في اليوم، يمكن أن تترتب عليها آثار جانبية أيضا كالإمساك.
وحذرت من تناول أدوية التخسيس المحتوية على العقار ” أمفيتامين”، وذلك بسبب خطر الإدمان والآثار الجانبية الوخيمة مثل خفقان القلب والاضطراب والدوار وصعوبات النوم، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
ونصحت الهيئة بإنقاص الوزن من خلال اتباع نظام غذائي صحي، والمواظبة على ممارسة الرياضة بدلا من اللجوء إلى أدوية التخسيس.
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