تعرف علي أهم و أبرز سلطة الحمص

القاهرة - لايف ستايل
سلطة الحمص من المقبلات الشهية التى يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها، كما أنها تتمتع بأنها غنية بالبروتين النباتي والمعادن والعناصر الغذائية كالمنجنيز والنحاس وحمض الفوليك، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف.
وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول سلطة الحمص وتتمثل في..
- مفيد لصحة الأمعاء ويساعد على وقف الإسهال
- يقى من الإصابة مرض السكري
- مدرًا للبول
- يخفض من مستوى ضغط الدم المرتفع
- مطهرًا وطاردًا للديدان
- يحسن المزاج
- يزيد الإحساس بالشبع
- يخفض من نسبة الكولسترول الضار في الدم
- يحفز نمو الشعر الجديد
- يحافظ على صحة الأوعية الدموية
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