تعرف علي أهم و أبرز فؤائد البلح الأصفر

فوائد البلح الأصفر قد لا يعرفها الكثير، فهو علاج فعال للعديد من الأمراض، وينتشر بكثرة هذه الأيام في موسم الخريف، كما أنه من فوائد البلح الأصفر أنه يحتوي على مجموعة كبيرة ومختلفة من العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، ليصبح البلح الأصفر ضروريا ضمن النظام الغذائي اليومي، سواء للأطفال أو الشباب أو كبار السن.

كل 100 جرام من البلح الأصفر يحتوي على :

السعرات الحرارية: 277

الكربوهيدرات: 75 جرام

الألياف: 7 جرام

البروتين: 2 جرام

البوتاسيوم: 20 ٪

المغنيسيوم : 14 ٪

النحاس: 18 ٪

المنجنيز: 15 ٪

الحديد: 5 ٪

فيتامين ب 6: 12 ٪

فوائد البلح الأصفر:

1- يحتوي البلح الأصفر على فيتامين ب6، وفيتامين ب3، وفيتامين أ، وفيتامين هـ.

2-البلح الأصفر غني بالبروتينات ، الحديد، الكالسيوم، الفسفور، و البوتاسيوم

3- مصدر للطاقة :

البلح الأصفر يحتوي على نسبة عالية من السكر ولذلك يمنح الجسم الطاقة التي يحتاجها.

4- منشط جنسي :

البلح الأصفر يعد بمثابة منشط جنسي للرجل والمرأة، وذلك لأنه يحتوي على مجموعة مختلفة من العناصر مثل الزنك، الفسفور.

5- مهضم جيد :

يعتبر البلح الأصفر مهضما جيدا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تسهل عملية الهضم .

6- مفيد لمرضى القولون :

نظرًا لاحتواء البلح الأحمر على الألياف، فهو يقاوم الإمساك و يقلل انتفاخات وغازات البطن.

7- علاج للأنيميا :

من فوائد البلح الأصفر احتوائه على نسبة عالية من الحديد، وبالتالي قادر على مكافحة الأنيميا وفقر الدم.

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8- مفيد للبشرة :

نظرا لاحتواء البلح الأصفر على مجموعة مختلفة من الفيتامينات والمعادن، فهو يقلل تجاعيد الوجه المبكرة ويمنح البشرة العناصر التي تحتاجها.

9- مفيد للحوامل :

البلح الأصفر مفيد للحوامل نظرًا لما يحتويه من عناصر غذائية وبروتينات ومعادن ، فهو مفيد لصحة الأم و الحنين أيضًا، كما أنه يسهل عملية الولادة ويساعد على إدرار لبن الأم.

10- مهدئ نفسي :

يعتبر البلح الأصفر مهدئا نفسيا لأنه يحتوي على التيرامين الذي يتسبب في رفع مستوى الأدرنالين في الجسم وبالتالي يسبب السعادة ويقلل التوتر.

11- مفيد للقلب :

يساعد البلح الأصفر على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم وكذلك يحمي من تصلب الشرايين وأمراض القلب.

12- مناسب للدايت :

البلح الأصفر مفيد ومناسب للذين يتبعون نظام غذائي لإنقاص الوزن، وذلك لأن البلح الأصفر يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف.

13-يقوي المناعة :

البلح الأصفر يقوي الجهاز المناعي للجسم ويجعله يقاوم نزلات البرد و الأنفلونزا.

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