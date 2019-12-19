تعرف علي أهم و أبرز فؤائد اللب

هناك الكثير من الأقاويل حول العلاقة بين الرجيم واللب فالبعض يقول أن اللب يتسبب في زيادة الوزن وعلى النقيض فالبعض الآخر يقول أنه ينقص الوزن وذلك يتوقف على الطريقة المتبعة في تناول اللب، حيث أن الإكثار منه قد يعود على الفرد بنتائج سلبية ويزيد من الوزن وعلى العكس فإن الاعتدال في تناوله وتقسيمه على مدار اليوم يسهم في إنقاص الوزن ونجاح الرجيم وذلك لأنه يعتبر من الحبوب التي تستخدم في التسلية والتي يمكن استخدامه كوجبة خفيفة بدلًا من الوجبات الدسمة التي تزيد من الوزن نظرًا لاحتواء اللب على العديد من العناصر التي تنقص الوزن.

فوائد اللب الأبيض للرجيم

يحتوى اللب الأبيض على نسبة عالية من السعرات الحرارية التي تسهم في التخلص من الدهون الموجودة به أولًا بأول.

يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تزيد من نسبة الشبع على مدار اليوم حيث أن الألياف تحتاج إلى وقت طويل لكي تهضم وبهذا فهو مناسب في حالة إتباع الرجيم.

يحتوي على الأحماض الدهنية التي تحافظ على شكل الجسم وكذلك صحة القلب بشكل عام.

ولكن يجب توخي الحذر عند إتباع نظام رجيم مع اللب فيجب إضافة اللب إلى بعض أطباق سلطة الخضروات وذلك لجعلها أغنى ويساعد في الشعور بالشبع في وقت قصير، وأيضًا يجب عدم تناول كمية غير معلومة من اللب حتى لا يزيد الفرد في تناوله وذلك من خلال تقسيمه في أكياس بكميات مناسبة على مدار اليوم، ويمكن كذلك إضافة اللب إلى بعض الأطعمة الخفيفة مثل الزبيب وغيره كوجبة خفيفة على مدار اليوم.

فوائد اللب السوري للرجيم

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يساعد اللب السوري أيضًا في إنقاص الوزن ولكنه لا يقوم بهذا العمل بمفرده بل يمكن إخضاعه ضمن نظام غذائي وذلك بضبط نسبة السعرات الحرارية في الجسم على مدار اليوم، وذلك لأن اللب السوري غني بالعديد من الألياف التي تساعد في الشعور بالشبع لمدة زمنية طويلة نظرًا لأن هذه الألياف تقوم بامتصاص المياه من جسم الإنسان وتكوين كتلة تساعد في الشعور بالشبع.

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