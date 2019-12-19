تعرف علي أهم و أبرز فؤائد الكينوا

تعتبر بذور الكينوا من العناصر الغذائية الأساسية التي تدخل في جميع الأطباق لاسيما لدى الشعب الأمريكي، كما أنها تتميز بالمذاق الجيد ويفضلها الكثيرين ويمكن تناولها في أي وقت سواء كانت وجبة إفطار أو عشاء أو غذاء، كما أن بذور الكينوا تم إخضاعها ضمن نظم غذائية للتخسيس نظرًا لأنها تساهم في إنقاص الوزن بشكل كبير حيث أنها تحتوي على الألياف التي تساعد في شعور الفرد بالشبع، وليس ذلك فقط بل أن الكينوا مفيدة بشكل كبير لجسم الإنسان فهي تحتوي على العديد من العناصر الهامة والمفيدة مثل المغنيسيوم والمنجنيز والفسفور والنحاس.

رجيم الكينوا السريع

من ضمن العناصر التي تسهم في إنقاص الوزن بشكل سريع احتواء الأطعمة على نسب عالية من الألياف، ونظرًا لاحتواء الكينوا على نسب كبيرة من الألياف تم استخدامه بشكل مباشر من أجل المساهمة في إنقاص الوزن وذلك لأنه يزيد من نسبة الشعور بالشبع مما يجعل الفرد لا يتناول كميات كبيرة من الأطعمة على مدار اليوم، ولهذا تم إدخاله في بعض الأنظمة الغذائية المتبعة في الرجيم.

وعند اتباع نظام غذائي مزود بالكينوا يجب تحديد فالبداية عدد السعرات الحرارية التي سيتناولها الفرد على مدار اليوم، فإذا كان الفرد سيتناول 1000 سعر حراري في اليوم يفضل إدخال كوب ونصف من الكينوا إلى النظام الغذائي في اليوم، بينما إذا كان النظام الغذائي الذي سيتبعه الفرد يحتوي على 1200 سعر حراري يفضل إدخال كوبان من الكينوا على مدار اليوم، وإذا كان النظام الغذائي يحتوي على 1600 سعر حراري يتم إدخال كوبان ونصف من الكينوا إلى النظام، ويفضل كذلك ممارسة التمارين الرياضية مع رجيم الكينوا من أجل الحصول على نتائج أفضل وإنقاص الوزن بشكل سريع.

فوائد الكينوا للرجيم

إن الكينوا يعتبر من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في إنقاص الوزن ولكن بطريقة غير مباشرة وذلك لأن الكينوا يحتوي على نسب عالية من الألياف والبروتينات التي تقلل من الشعور بالجوع وأيضًا تسهم في كبح الشهية وعدم الرغبة في تناول الطعام، بالإضافة إلى أن الكينوا تساعد في خفض مستوى الكوليسترول في الدم والذي يترتب عليه إنقاص الوزن على المدى البعيد ولهذا يتم إخضاع الكينوا إلى الأنظمة الغذائية المساهمة في خسارة الوزن، وعلاوة على ذلك فإن الكينوا تسهم كذلك في تحسن معدل التمثيل الغذائي والحد من امتصاص الدهون الضارة ولهذا فهو يعتبر نظام غذائي متوازن لاسيما للرياضيين، كما يحتوي الكينوا على عنصر المنجنيز الذي يحد من ظهور أي دهون في منطقتي الأرداف والبطن.

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