تعرف علي أهم و أبرز فؤائد البوملي



وصف فاكهة البوملي

نبات حمضي يتبع العائلة السذابية, ثماره كبيرة الحجم قد يصل وزن الثمرة الواحدة ما يقارب 10 رطل.

تصنيفه: مملكة النبات, حقيقي النواة, شعبة مستورات البذور, نوعه سندي.

فاكهة البوملي عبارة عن قشرة سميكة خضراء ذات لون زاهي جذاب تتميز بالطعم المسكر اللذيذ.

لب ثمرة البوملي قد يكون ذات لون أبيض أو أحمر فاتح.

يتم زراعتها في الصين واليابان.

الكثير منا لا يعلم كثيرا عن هذه الفاكهة, لذلك يجب التطرق أولا إلى

فوائد فاكهة البوملي العامة

يستخدم في مكافحة الخلايا السرطانية: حيث أن البوملي يحتوى على مركبات عضوية مثل الفلافونيدات التي تعمل على مكافحة الشوارد الحرة وتعطيل المادة الوراثية الموجودة بداخلها, وأثبتت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتغذون على فاكهة البوملي تكون نسبة تعرضهم للإصابة بمرض سرطان القولون أو سرطان الثدي ضئيلة جدا مقارنة بغيرهم.

يعمل على تقوية الجهاز المناعي مما يجعل الجسم أقل عرضة للإصابة بالأمراض الفيروسية المنتشرة في الجو خاصة في فصل الشتاء وكذلك مهاجمة الطفيليات والبكتيريا الضارة التي تغزو الجسم سواء عن طريق الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي, إذا نظرنا إلى فعل هذه البكتيريا في الجهاز التنفسي نجد أنها تتراكم في الرئتين وتتحول إلى سموم ضارة قد تتطور إلى أمراض سرطانية خطيرة, أيضا يعمل البوملي على الحفاظ على صحة العظام ومنع حدوث هشاشة لها كما يقلل من إصابتها بالالتهاب.

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المحافظة على صحة القلب والدماغ: يضمن البوملي ضخ الدم من القلب إلى جميع الأوردة والشرايين بصورة تكفي قيام وظائف جميع الأعضاء على أكمل وجه كما يحمي الشرايين المتصلة بالقلب من التصلب مما يجعل الجسم أقل عرضة للإصابة بالجلطات القلبية ويساهم في التخلص من الكولسترول الضار المترسب على القلب, أيضا للبوملي دور في التأثير على الجهاز العصبي عن طريق تحفيز إفراز الهرمونات التي تضمن التأثير على مراكز المخ وتهدئة الجهاز العصبي.

فاكهة البوملي لها تأثير كبير على البشرة والشعر

إذا تناولنا أثرها على البشرة نجد أنها تقوم بـ: منحها رطوبة ونعومة, منع ظهور التجاعيد فيها, تقليل ظهور البثور البيضاء والسوداء, حماية البشرة من الترهلات, إفراز الكولاجين الطبيعي الذي يجعل البشرة في مرحلة الشباب دائما حتى بعد تقدم العمر.

أما تأثيرها على الشعر: تزيد من كثافة الشعر وتمنع تساقطه, تحفز إنبات الفراغات الجزئية, تعمل على تثبيط مرض الثعلبة وعدم انتشاره في جميع فروة الرأس, تنعم الشعر وتجعله مقاوم للتقصف.

تحسين وظائف الجهاز التناسلي: عند تناول البوملي باستمرار يجعلك لا تصاب أبدا بوجود التهابات في المسالك البولية أو حدوث حرقان في البول, يرجع ذلك أنه يعمل على رفع نسبة الحمض في البول مما يجعله غير صالح لنمو البكتيريا فيه والسبب قدرة البوملي على ذلك هو احتوائه على فيتامين c بنسبة عالية.

الحرص على تناول فاكهة البوملي على الأقل 4 مرات أسبوعيا تساهم بشكل جيد في تحسين الاضطرابات المزاجية والقضاء على التوتر والقلق خاصة عند النوم حيث يقوم بتهدئة المراكز المسؤولة عن النوم في المخ.

تقليل الإصابة بأمراض الربو والحساسية كما يعمل على منع حدوث خلل في الحبل الشوكي والنخاع.

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