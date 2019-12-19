تعرف علي أهم و أبرز فؤائد حب الرشاد

القاهرة - لايف ستايل
حب الرشاد من الحبوب الحولية التي يتم زراعتها في منطقة حوض البحر المتوسط ، و تكثر زراعة حب الرشاد في سوريا و اليمن ، و هو نبات له أزهار بيضاء اللون ، و بذوره بنية اللون ، و ينمو النبات حتى يصل ارتفاعه الى اكثر من 40سم .
و حب الرشاد من النباتات التي لها الكثير من الفوائد للصحة و الجسم ، فهو يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم مما يجعله من أفضل الحبوب و الاعشاب الطبيعية في علاج مشاكل العظام ، و التهابات المفاصل ، كما يحتوي حب الرشاد كذلك على البوتاسيوم و المغنسيوم و الفوسفور ، و يحتوي على الزنك و المنجنيز .
فوائد حب الرشاد للعظام
أجرت المكتبة لوطنية الامريكية دراسات على تأثير حب الرشاد في علاج مشاكل العظام و التهابات المفاصل ، و قد أثبتت هذه الأبحاث الفاعلية الكبيرة لحب الرشاد في علاج أمراض العظام و التهابات المفاصل ، كما يساعد حب الرشاد في علاج التورم المصاحب لالتهاب المفاصل ، و من الامراض التي يعالجها حب الرشاد في العظام :
يعالج حب الرشاد هشاشة العظام ، و التي تصيب البالغين ، كما يكثر الإصابة بها في أوساط كبار السن .
التهاب المفاصل الناتج عن مرض الروماتويد ، و الذي يسبب تورم المفاصل .
يساعد حب الرشاد في سرعة التئام الجروح البسيطة و المركبة ، حيث يعمل على تسريع نمو خلايا العظام و التحام الكسور .
يساعد في علاج آلام العمود الفقري ، خاصة آلام أسفل الظهر و التي تصيب الكثير من النساء .
يعزز حب الرشاد انتاج السائل الغضروفي الموجود بين المفاصل ، و هو السائل الذي يقلل من احتكاك العظام ، و يساعد في منع التهام المفاصل و يقلل من آلامها .
كيفية تناول حب الرشاد
يمكن تناول حب الرشاد من خلال اضافة ملعقة صغيرة منه الى كوب من الحليب كل يوم قبل النوم و شربها مع الحليب ، فهو يساعد في بناء العظام بسرعة و علاج سحري لآلام العمود الفقري و الظهر .
فوائد حب الرشاد على الصحة و الجسم
تقوية جهاز المناعة
يساعد حب الرشاد في تقوية الجهاز المناعي للجسم ، و يساعد في زيادة قدرة مواجهة الجسم على مواجهة البكتريا و الفيروسات ، و يعمل على تطهير الجسم من الجراثيم التي تصيبه ، و يكون ذلك من خلال غلي ملعقة من حب الرشاد و تحليتها بالعسل و شربها مرة في اليوم ، أو من خلال تناول ملعقة مطحونة من حب الرشاد مضافة الى كوب من الحليب كل يوم لمدة شهر .
علاج اضطرابات المعدة
حب الرشاد من الحبوب التي تساعد في تطهير الجهاز الهضمي ، و يساعد في تنظيم حركة الامعاء ، و تحسين عملية الهضم ، كما يساعد في علاج الغازات و الانتفاخات التي تصيب المعدة و الجهاز الهضمي ، و يمكن شربه بعد غلي الحبوب في الماء .
علاج آلام الدورة الشهرية
كثيراً من النساء يعانين عند نزول الدورة الشهرية من آلام الطمث ، و التقلصات المصاحبة لنزول الدم ، و حب الرشاد من النباتات التي تساعد في تخفيف هذه الآلام ، و يساعد في علاج التقلصات المصاحبة للمث ، و يمكن تناوله من خلال غلي ملعقة من حب الرشاد في كوب من الماء ، و شرب هذا المغلي مرة في اليوم في الصباح أو قبل النوم .
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